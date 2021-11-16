"Симпсоны": так может закончиться культовый сериал из Спрингфилда

"Сериал "Симпсоны" идет на телевидении с 1989 года, и за это долгое время он стал неотъемлемой частью современной поп-культуры. Гомер, Мардж, Барт, Лиза и все остальные персонажи семьи Симпсонов пришлись по душе многим поклонникам сериала. И все же ясно: когда-нибудь эта история тоже подойдет к концу", - пишет немецкий журнал Stern.

"Конца культового сериала пока не предвидится - по крайней мере, публично об этом ничего не известно. Но как минимум Эл Джин, сценарист и единственный продюсер "Симпсонов", прокомментировал в одном из интервью, как можно было бы завершить историю в Спрингфилде. И конец может стать началом", - передает издание.

"В беседе с Radio Times Джин сообщил, что сериал уже был на грани завершения в 2011 году, и тогда он размышлял о том, каким может быть его конец. "Я упомянул, что финалом будет, когда они вернутся к рождественской истории из первой серии, так что весь сериал будет замкнутым циклом. Так бы я его и закончил, если бы пришлось", - сказал Джин".

"В первой серии под названием "Симпсоны жарятся на открытом огне", которую впервые показали в США незадолго до Рождества в 1989 году, (...) Гомер Симпсон из-за нехватки денег устраивается на работу Санта-Клаусом. Будет интересно посмотреть, как авторы сериала построят сюжет, чтобы связать его с прошлым", - отмечает издание.

"Впрочем, Эл Джин успокаивает всех поклонников сериала: до конца "Симпсонов" еще очень далеко. Желтых персонажей теперь показывает стриминговый сервис Disney+, недавно сериал продлили до 2023 года, и дела идут "очень хорошо", сказал Джин в интервью Radio Times. Недавно вышел 700-й эпизод сериала", - говорится в публикации.

"Джин сомневается, что в "Симпсонах" удастся сделать тысячу серий: "Я подсчитал, что нам понадобится еще двенадцать сезонов, чтобы дойти до 1000-го эпизода. Давайте скажем так: я был бы очень рад все еще участвовать в этом", - передает Stern.