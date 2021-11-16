Страшный сон Европы

"Лукашенко больше нечего терять - и поэтому от него можно ожидать чего угодно. Так стоит ли ЕС идти ему навстречу? Или лучше наказать его? В обоих случаях победит Путин, которому больше всего нравится видеть ЕС беспомощным", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"У Александра Лукашенко есть цель. Он хочет стать кошмаром Европы. ЕС должен бояться его, неуправляемого правителя в Минске, который угнетает свой народ, угоняет самолеты, похищает спортсменок, пытает критиков, а теперь еще и использует отчаяние тысяч беженцев для атаки на своих соседей. От диктатора можно ожидать всего - и он хочет, чтобы его воспринимали именно так: как человека, которому уже нечего терять и которого не стоит раздражать, в частности, новыми санкциями", - отмечает журналистка Зильке Бигалке.

"Нет сомнений в том, что Лукашенко сам заманивал беженцев в Белоруссию. (...) Совершенно другой вопрос, однако, заключается в том, насколько Кремль причастен к этому бесчеловечному плану. Путин всегда стоял на стороне Лукашенко, когда диктатор провоцировал своих европейских соседей. И без помощи Кремля Лукашенко не был бы сегодня у власти, потому что в Белоруссии у него нет поддержки. Однако это не дает Путину такого контроля над деспотом, как можно было бы подумать - и как хотелось бы самому Путину. Скорее кремлевскому лидеру приходится следить за тем, чтобы Лукашенко не стал кошмаром и для него", - говорится в статье.

"Пока что Путин извлекает выгоду из белорусских махинаций, что не означает, что идея создания маршрута для беженцев исходила из Кремля. (...) Но вполне возможно, что Лукашенко как минимум обсуждал это с Путиным, прежде чем обострить ситуацию на прошлой неделе и направить большие группы беженцев в направлении Польши".

"В последующие дни Кремль не только активно поддерживал Лукашенко. Он также использовал кризис, чтобы обвинить Запад в притоке беженцев, представить Европу лицемерной за то, что она не принимает людей, замерзающих в белорусских лесах. Путину больше всего нравится смотреть на беспомощный и разобщенный ЕС, когда тот сталкивается с проблемой. Если Брюссель сейчас пойдет навстречу Лукашенко, это заставит ЕС выглядеть слабым. Если Брюссель накажет Лукашенко, это подтолкнет его к еще большей зависимости от Москвы. В обоих случаях выиграет Путин", - полагает издание.

"Тактика Путина всегда заключалась в том, чтобы представлять себя лишь наблюдателем или посредником в конфликтах, например, на востоке Украины. Но на этот раз его стратегия не совсем сработала. Хотя пока нет никаких видимых доказательств того, что Россия помогает Лукашенко в его бизнесе по доставке мигрантов, Брюссель по-видимому, предполагает именно это и рассматривает возможность введения санкций против российской авиакомпании "Аэрофлот". Путин должен быть привлечен к ответственности за деяния Лукашенко, и в принципе это справедливо. Даже если Лукашенко не все обговаривает с ним".

"Впрочем, важен и вопрос о том, может ли Путин остановить диктатора. На выходных можно было недолго наблюдать, как Лукашенко идет наперекор воле Кремля: он пригрозил, что больше не даст российскому газу поступать через Белоруссию в Европу. (...) Правитель в Минске никогда не был предсказуем и для Кремля", - пишет издание.

"Да и мир, в котором Лукашенко подчинялся бы Путину, выглядел бы иначе: Россия и Белоруссия давно бы стали союзным государством с общим парламентом и единой валютой. Лукашенко признал бы Крым частью России и принял бы в Белоруссии новую конституцию, которая регулировала бы его преемственность. Пока что диктатор отказывает Путину в этом. Лукашенко подозревает, что Кремль ждет удобного момента, чтобы заменить его. И наступление этого момента он хочет оттянуть".

"Кризис на границе должен помочь ему в этом. Если Лукашенко действительно сможет заставить ЕС вести с ним переговоры, это укрепит его позиции в Европе и уменьшит его зависимость от Кремля".

"Путин будет давать ему свободу действий до тех пор, пока конфликт с ЕС будет приносить ему больше выгоды, чем траты сил, пока беженцы из Белоруссии не попадут в Россию, пока Лукашенко не перекроет российские газопроводы и не спровоцирует военный конфликт на границе. Возможно, Лукашенко уже нечего терять, но этого нельзя сказать о Путине", - заключает Süddeutsche Zeitung.