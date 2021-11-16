Лишенные памяти

"Правозащитной организации "Мемориал"* грозит ликвидация. Жертвы советских спецслужб должны быть забыты", - пишет немецкое издание Die Tageszeitung.

"Когда в начале лета солнце освещает это поле на юге Москвы, яркая зелень вокруг почти ослепляет глаза, - повествует журналистка Инна Хартвих. - Огромная территория. Спокойная, почти безмолвная - и страшная. На мемориальной стене на краю поля выстроились в ряд фотографии заключенных и убитых. Исхудавшие лица, черно-белые портреты. Более 20 тыс. человек были казнены выстрелами в затылок приспешниками советской тайной полиции во время сталинских чисток 1930-х годов здесь, в Бутово, в небольшой роще в подмосковной Коммунарке и в Сандармохе в Карелии, на севере страны, в Уфе, в Горно-Алтайске и в Магадане".

"В очень многих регионах по всей России люди становились жертвами советского террора. В некоторых местах сегодня стоят памятники, камни и длинные мемориальные доски которых с тысячами имен напоминают об этом. То, что жертвам возвращены их имена, что об их жизни и смерти знают, а об их истории, возможно, рассказывают, - этим страна, среди прочих, обязана правозащитной организации "Мемориал"*, старейшей в России", - отмечает издание.

"Генеральная прокуратура России обратилась в Верховный суд страны с иском о ликвидации "Мемориала"*. В нынешней политической ситуации в России этот иск равносилен приговору. Это свидетельство того, что государство лишает свой народ памяти, что оно хочет стереть ее и заставить людей молчать. В последние месяцы в России было вынесено множество судебных решений, разоблачающих репрессивную машину президента Владимира Путина. Организации и люди регулярно попадают в список "иностранных агентов" министерства юстиции. Порой для этого достаточно того, чтобы тетя из Армении перевела деньги на российский счет. "Иностранное финансирование", - кричат наперебой верные и послушные чиновники. "Мемориал"* находится в этом списке уже много лет и, согласно обвинению, "систематически" нарушает предписания".

"На протяжении многих лет организация борется с нападками воинствующих традиционалистов, которые штурмуют офисы и нападают на сотрудников "Мемориала"*. НПО борется против клеветнических репортажей на государственном телевидении, отстаивает в регионах права своих представителей, над которыми устраиваются абсурдные судебные процессы и которых отправляют в колонии", - говорится в статье.

"Возможная ликвидация "Мемориала"* как хранителя памяти о лагерях и терроре - это огромный удар по гражданскому обществу. Иск прокуратуры перешагивает психологический барьер во все более репрессивном аппарате путинской России. И он показывает: только государство обладает монополией на интерпретацию истории, - указывает TAZ. - Путин как главный историк провозглашает "историческую правду", основанную на героизме. Государственному террору, жертвами которого стали миллионы советских граждан, нет места в этой славной истории. О нем следует забыть. Работа "Мемориала"* влияет на нравственное и духовное развитие детей, говорится в двенадцатистраничном документе, который призван свести на нет десятилетия исторической и просветительской работы правозащитников".

"Получается, что это безнравственно - заниматься своей семьей, дедами, которые были расстреляны и наспех зарыты в землю, бабушками, которые годами ждали вестей или тоже погибли в лагерях. Родителями, которые уже в детстве получили клеймо "врагов народа", которые были изгоями, были сломлены и передают эту травму своим внукам. Ужас советской машины уничтожения оставил свой след в каждой российской семье, потому что мало что было проработано, потому что семейные мифы продолжают жить, а страх вездесущ и подпитывается нынешним режимом, агенты спецслужб которого с гордостью называют себя чекистами, как и тайная полиция еще во времена Ленина. Путинский аппарат превращает россиян в людей без памяти и без прошлого", - пишет TAZ.

"Люди должны молчать, молодежь не должна знать о том, что происходило десятилетия назад в их окружении. Прошлое - это табу, настоящее контролируется государством. Запугивание продолжается, и это видно по реакции населения на шокирующую новость о предстоящей ликвидации "Мемориала"*: многие люди в стране воспринимают это как обычное явление", - констатирует издание.