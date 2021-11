16 ноября 2021 г. Наташа Хан | The Wall Street Journal Китай в шоке после жестокого убийства корги во время дезинфекции Covid-19 "Смертельное избиение домашнего питомца-корги сотрудниками службы эпидпрофилактики, дезинфицирующими жилой дом в связи со вспышкой Covid-19 на юго-востоке Китая, вызвало возмущение в стране, что заставило некоторых владельцев домашних животных и защитников прав животных усомниться в масштабах жестких мер по контролю над пандемией в стране", - пишет The Wall Street Journal. "В пятницу владелица корги поделилась записью с камер видеонаблюдения, на которой ее собака прячется за столом, когда к ней приближаются два человека в защитных костюмах, один из которых размахивает железным прутом. Когда двое работников проходят мимо лежанки расцветки коровьей шкуры, один из них бьет собаку прутом по морде, когда та пытается убежать в другую комнату, после чего она исчезает из объектива", - говорится в статье. "В видеоинтервью местному СМИ владелица собаки, называемая только по фамилии, Фу, сообщила, что стала свидетельницей избиения через приложение на своем телефоне, подключенном к ее домашней камере безопасности. Она использовала встроенный в камеру динамик, умоляя работников оставить собаку в покое, но ее мольбы были проигнорированы. Фу рассказала, что слышала, как за кадром собака скулила, а позже, когда скуление прекратилось, увидела, как работники уносят желтый мешок. По ее словам, после этого на полу осталась кровь". (...) "Китайские соцсети разразились комментариями и возмущением по поводу гибели собаки. Некоторые задались вопросом, как они могут по-прежнему доверять системе. "Многие люди сговорчивы. Они перестают выходить на улицу, носят маски каждый день и даже заказывают еду на вынос вместо того, чтобы ходить в рестораны, - говорится в одном посте в популярном приложении WeChat. - Затем они помещаются в карантин не по своей вине, а их домашних животных убивают - кто может чувствовать себя в безопасности, сотрудничая с теми, кто проводит карантин?" "Фу, которая живет в Шанграо, городе среднего размера в провинции Цзянси, рассказала в на платформе микроблогов Weibo (...),что назвала корги Чаофен в честь известного регионального блюда из жареной лапши. Она также написала, что во время инцидента у нее был отрицательный результат на коронавирус. На следующий день районные власти Шанграо опубликовали заявление, в котором говорилось, что работники проводили в доме процедуры "утилизации биобезопасности" (...). Нет никаких указаний на то, что перед убийством собаку проверили на Covid-19", - сообщается в публикации. "Нападение на корги произошло в то время, когда Китай продолжает длящуюся недели борьбу с новой вспышкой коронавируса, распространившейся на несколько провинций. По всей стране тысячи людей были отправлены на централизованный карантин, продолжается работа по отслеживанию контактов. Китай придерживается политики абсолютной нетерпимости к Covid-19 и ввел строгие ограничения, чтобы искоренить любые следы вируса", - пишет газета. "В понедельник в дебаты вмешалась CCTV, государственное телевидение Китая. В длинном обзоре под названием "Зверски убитая собака на карантине", который также появился на Weibo, CCTV заявила, что нет абсолютной необходимости усыплять животных при борьбе с Covid-19, ссылаясь на практики в Пекине и Шанхае, которые, как правило, допускают, когда животные людей, отправляемых на карантин, сопровождают их, или о них заботятся отдельно". (...) "Домашние собаки, особенно дорогие породы, такие как корги, стали популярными как символы статуса и компаньоны среди среднего класса Китая и богатых горожан. В апреле прошлого года Министерство сельского хозяйства Китая предложило переклассифицировать собак в стране из "домашних животных" в "животных-компаньонов". "Как рассказала Фу в посте в Weibo, который с тех пор исчезло, ей было приказано отправиться на карантин сразу после полуночи в пятницу утром после того, как в Golden Phoenix Garden, жилом комплексе в Шанграо, где она жила со своим корги, был обнаружен случай Covid-19. В интервью местным СМИ она сказала, что несколько раз просила предоставить ей гарантии, что персонал, проводящий дезинфекцию, не тронет собаку, если она оставит ее дома. Тем не менее, позже в тот же день, около 16:40, она стала свидетельницей нападения на Чаофена через приложение камеры видеонаблюдения. По ее словам, работники сообщили ей, что должны выполнять то, что им велели". (...) "Поступали сообщения о том, что во время пандемии усыпляли и других домашних животных, хотя некоторые города более доброжелательны. В Пекине есть специальные пункты изоляции для домашних животных, а в Шанхае некоторых жителей, отправленных на карантин, сопровождали их собаки, - пишет WSJ. - (...) Домашние животные попали в ловушку мер профилактики Covid-19 по всему миру, и в разных местах способы решения этой проблемы сильно различаются. Во Вьетнаме люди организовали петицию после того, как было убито около десяти собак, когда у их владельцев оказался положительный результат на Covid-19. В Гонконге, где в марте прошлого года была обнаружена первая собака - шпиц - зараженная коронавирусом, собак отправляют в государственное учреждение на карантин". (...) В написании статьи приняла участие Чжао Юлин Источник: The Wall Street Journal