16 октября 2018 г. Эндрю Рот и Гарриет Шервуд | The Guardian Русская православная церковь разрывает связи с Константинополем "Русская православная церковь объявила, что разорвет отношения с Константинопольским Патриархатом в ходе религиозного раскола, вызванного политическими трениями между Россией и Украиной", - пишет The Guardian. Журналисты Эндрю Рот и Гарриет Шервуд утверждают: "Вселенский (Константинопольский) Патриархат воспринимается как ведущий авторитет для 300 млн православных верующих планеты". "Этот раскол - демонстрация силы Россией после того, как украинской церкви была предоставлена независимость (так в оригинале, на самом деле были сделаны шаги к предоставлению автокефалии. - Прим. ред.)", - говорится в статье. По мнению издания, если решение Синода РПЦ, принятое в понедельник, останется в силе долгое время, то "потеря могущественной и богатой русской церкви станет серьезным ударом по глобальной церкви. Оно также означает, что появилась существенная новая грань в расколе между Россией и Украиной, которые сделались яростными врагами после аннексии Крыма и с началом войны в Донбассе". "РПЦ представляет большинство православных христиан и располагает колоссальным богатством и властью. Ее лидер, Патриарх Кирилл, - близкий союзник российского президента Владимира Путина, которого он назвал "чудом Божиим", - пишет издание. "Правительство Украины энергично лоббировало автокефалию как элемент более широкого разрыва с российским влиянием на дела страны", - отмечают авторы. Источник: The Guardian