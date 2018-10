16 октября 2018 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Православному миру грозит раскол Решение РПЦ разорвать все отношения с Константинопольским Патриархатом - шаг к одному из самых серьезных расколов в христианстве за многие века, пишет западная пресса. Потеря Московским Патриархатом Украины будет иметь политические и исторические последствия. "Любой раскол приведет к разрыву последних имперских связей между Москвой и Киевом и поставит крест на усилиях Путина по восстановлению империи под знаменем "русского мира", - комментируют обозреватели. "Россия делает еще один шаг к серьезному расколу в православной церкви" - утверждает в заголовке The New York Times. Решение РПЦ разорвать все отношения с Константинопольским Патриархатом - шаг к одному из самых серьезных расколов в христианстве за многие века, пишет журналист Нил Макфаркуар. Впрочем, отмечает автор, до полного разрыва не дошло. РПЦ призвала лидеров других 12 независимых православных церквей надавить на Константинополь, а не порвать с ним. "Это похоже на ультиматум, цель которого - оказать максимальное давление на Константинополь", - сказал старший научный сотрудник Московского центра Карнеги Александр Баунов. По его словам, это может сработать либо дать обратный эффект - заставить Константинополь претворить свое решение в жизнь, чтобы утвердить свою власть. Патриарх Константинопольский Варфоломей пока не издал томос об автокефалии - официальный указ о создании независимой украинской церкви, поясняет автор статьи. В 1996 году РПЦ на несколько месяцев разрывала отношения с Константинополем из-за Эстонской православной церкви - до тех пор, пока не был достигнут компромисс. Но на Украине ставки намного выше из-за количества верующих, значительно выше и вероятность насилия. Есть опасения, что акты насилия будут вспыхивать из-за всего, начиная с монастыря в центре Киева до местных приходских церквей. "Потеря церкви на Украине будет иметь также политические и исторические последствия. Киев считается местом, где родилось русское православие. Более того, любой раскол приведет к разрыву последних имперских связей между Москвой и Киевом и поставит крест на усилиях президента Владимира Путина по восстановлению империи в как можно большем объеме под знаменем "русского мира", - пишет Макфаркуар. "Россия обвинила Соединенные Штаты в подтасовывании этого решения с целью ослабить Москву. Но многие обвиняют самого Путина в том, что он положил начало расколу, отправив в 2014 году российских военных на Украину. Многие украинские верующие не хотят, чтобы их церковь была подотчетна враждебной Москве", - отмечает журналист. "Из-за конфронтации между Москвой и Константинополем остальной православный мир оказался в неловком положении. Он вынужден выбирать между богатством и властью, которыми Кремль наделил русскую церковь, и многовековой церковной традицией, которую представляет материнская церковь в Константинополе, ныне Стамбуле", - заключает автор статьи. "Русская православная церковь объявила, что разорвет отношения с Константинопольским Патриархатом в ходе религиозного раскола, вызванного политическими трениями между Россией и Украиной", - пишет The Guardian. "Этот раскол - демонстрация силы Россией", - утверждают журналисты Эндрю Рот и Гарриет Шервуд. По мнению издания, если решение Синода РПЦ, принятое в понедельник, останется в силе долгое время, то "потеря могущественной и богатой русской церкви станет серьезным ударом по глобальной церкви. Оно также означает, что появилась существенная новая грань в расколе между Россией и Украиной, которые сделались яростными врагами после аннексии Крыма и с началом войны в Донбассе". "Правительство Украины энергично лоббировало автокефалию как элемент более широкого разрыва с российским влиянием на дела страны", - отмечают авторы. "Православному миру, объединяющему около 300 млн верующих, грозит раскол", - констатирует немецкая Die Zeit. "Споры между Константинопольским и Московским Патриархатами относительно Украины ведутся уже несколько месяцев", - отмечает издание. Автокефалия украинской церкви грозит РПЦ потерей ценных объектов недвижимости и многочисленной паствы. Москва обвиняет Константинополь в "посягательстве на чужие канонические уделы". По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, решение Константинополя является "провокацией", которая совершается "при открытой поддержке из Вашингтона". Митрополит Иларион обвинил Варфоломея I в попытке расколоть церковь. "Согласно конституции, Украина является светским государством, однако усилия, направленные на обретение автокефалии украинской церкви, являются, в том числе, частью предвыборной кампании президента Петра Порошенко (президентские выборы состоятся в 2019 году)", - пишет в заключение издание. "За пределами ритуальных призывов к единству православного мира, в рядах 14 поместных православных церквей преобладает молчание, в результате чего Москва и Константинополь остаются один на один", - отмечает французская Le Figaro. "Большинство православных церквей думают, что речь идет о двустороннем конфликте, и не намереваются в это вмешиваться", - считает российский церковный эксперт Сергей Чапнин, по мнению которого РПЦ МП на Украине обречена на маргинальность. В Молдавии официальную церковь, связанную с Московским Патриархатом, может ожидать столь же печальная участь, пишет автор статьи Пьер Авриль. В 1996 году Эстонская православная церковь неожиданно получила официальное признание со стороны Константинополя. Московский Патриархат в итоге согласился на разделение духовного господства в Эстонии. Такой прецедент мог бы послужить образцом для Украины, резюмирует журналист.