Москва принимает меры в ответ на отделение украинской церкви

Русская православная церковь разрывает свои связи с Константинопольским Патриархатом за то, что тот признал независимую церковь на Украине, пишет корреспондент французской Le Figaro в Москве Пьер Авриль.

Через пять дней после предоставления Константинопольским Патриархатом полного канонического признания Украинской православной церкви ее враждебная московская сестра объявила об ответных действиях. После Синода, организованного в Минске, в Белоруссии, Московский Патриархат объявил о полном прекращении евхаристического общения с Константинопольским Патриархатом, фактически исключив все совместные молитвы с этой церковью, которую он считает схизматической, говорится в статье.

"Три недели назад председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Иларион решил отменить всякое поминовение Патриарха Константинопольского, как это делается обычно в начале богослужений. Такие репрессии были ожидаемыми и не должны были перевернуть новый украинский расклад. Поскольку, за пределами ритуальных призывов к единству православного мира, в рядах 14 поместных православных церквей преобладает молчание, в результате чего Москва и Константинополь остаются один на один", - комментирует Авриль.

"Большинство православных церквей думают, что речь идет о двустороннем конфликте, и не намереваются в это вмешиваться", - считает российский церковный эксперт Сергей Чапнин, по мнению которого господствующая сегодня РПЦ МП в среднесрочной перспективе обречена на маргинальность на Украине.

В Молдавии, куда Патриарх Кирилл отправится с визитом 25 октября, официальную церковь, связанную с Московским Патриархатом, может ожидать столь же печальная участь, как и ее украинскую сестру, отмечает автор статьи.

В 1993 году (так в оригинале; на деле это произошло в 1996 году. - Прим. ред.) Эстонская православная церковь в бывшей советской республике, недавно провозгласившей своею независимость, неожиданно получила такое же официальное признание со стороны Константинополя. В отместку Московский Патриархат также сразу приостановил всякое каноническое и евхаристическое общение со своей новой конкуренткой, но в конечном счете согласился на разделение духовного господства в этой маленькой прибалтийской стране. Такой прецедент мог бы послужить образцом для Украины, резюмирует журналист.