16 октября 2018 г. Нил Макфаркуар | The New York Times Россия делает еще один шаг к серьезному расколу в православной церкви Решение Русской православной церкви разорвать все отношения с Константинопольским Патриархатом - шаг к одному из самых серьезных расколов в христианстве за многие века, пишет журналист The New York Times Нил Макфаркуар. Впрочем, отмечает автор, до полного разрыва не дошло. РПЦ призвала лидеров других 12 независимых православных церквей надавить на Константинополь, а не порвать с ним. "Это похоже на ультиматум, цель которого - оказать максимальное давление на Константинополь", - сказал старший научный сотрудник Московского центра Карнеги Александр Баунов. По его словам, это может сработать либо дать обратный эффект - заставить Константинополь претворить свое решение в жизнь, чтобы утвердить свою власть. Патриарх Константинопольский Варфоломей пока не издал томос об автокефалии - официальный указ о создании независимой украинской церкви, поясняет автор статьи. В 1996 году РПЦ на несколько месяцев разрывала отношения с Константинополем из-за Эстонской православной церкви - до тех пор, пока не был достигнут компромисс. Но на Украине ставки намного выше из-за количества верующих, значительно выше и вероятность насилия. Есть опасения, что акты насилия будут вспыхивать из-за всего, начиная с монастыря в центре Киева до местных приходских церквей. "Потеря церкви на Украине будет иметь также политические и исторические последствия. Киев считается местом, где родилось русское православие. Более того, любой раскол приведет к разрыву последних имперских связей между Москвой и Киевом и поставит крест на усилиях президента Владимира Путина по восстановлению империи в как можно большем объеме под знаменем "русского мира", - пишет Макфаркуар. "Россия обвинила Соединенные Штаты в подтасовывании этого решения с целью ослабить Москву. Но многие обвиняют самого Путина в том, что он положил начало расколу, отправив в 2014 году российских военных на Украину. Многие украинские верующие не хотят, чтобы их церковь была подотчетна враждебной Москве", - отмечает журналист. "Из-за конфронтации между Москвой и Константинополем остальной православный мир оказался в неловком положении. Он вынужден выбирать между богатством и властью, которыми Кремль наделил русскую церковь, и многовековой церковной традицией, которую представляет материнская церковь в Константинополе, ныне Стамбуле", - заключает автор статьи. Источник: The New York Times