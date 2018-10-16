Сплошная бюрократия - причина ям на российских дорогах

"Выбоины на дорогах в российской провинции - это скорее правило, чем исключение", - пишет журналист швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Кристиан Штайнер.

"В России существует два мира: Москва и все, что за пределами Москвы. В первую очередь это касается инфраструктуры", - отмечает автор. По словам журналиста, единственным средством общественного транспорта в российской провинции являются автобусы, а о пешеходных зонах местные жители знают только понаслышке.

Из 65 млрд рублей, специально выделенных Кремлем на ремонт разрушенных дорог, к 1 августа были освоены только 30%. "Виновата в задержках зачастую бюрократия, - подчеркивает Штайнер, ссылаясь на мнение экспертов, приведенное в газете "Ведомости". - Даже для самых маленьких участков необходимо проводить экспертизу и предоставлять планы и документы".

"Требование экспертов о том, что доступ к государственным дотациям должен быть упрощен, понятно. Но, вероятно, это не так просто, как звучит. Бюрократия в России больше заложена в ДНК людей, чем в других странах. Единственной хорошей новостью является, наверное, то, что решение не будет найдено вплоть до весны. А тогда, по крайней мере, асфальтировать дороги будет легче", - заключает журналист.