16 октября 2018 г. Лоуренс Норман, Джо Паркинсон | The Wall Street Journal ЕС усилит поддержку Центральноафриканской Республики, где растет влияние России "Европейские министры иностранных дел в понедельник согласились увеличить поддержку органов безопасности и вооруженных сил Центральноафриканской Республики со стороны ЕС в рамках усилий по противодействию, как опасаются дипломаты, растущему там влиянию России", - сообщают журналисты The Wall Street Journal Лоуренс Норман и Джо Паркинсон. Европейские дипломаты в последние недели высказывали беспокойство по поводу действий России в ЦАР. Некоторые заявляют, что Москва стремится создать плацдарм в регионе, с которым многие европейские страны исторически связаны. "По словам дипломатов, Кремль, видимо, рассматривает богатую полезными ископаемыми Центральноафриканскую Республику в качестве опорного пункта в Африке в плане влияния и ресурсов. В последние годы Кремль расширил свое влияние и в других африканских регионах с неблагополучной обстановкой, в том числе в Ливии", - передают корреспонденты. В августе Россия и ЦАР подписали соглашение, которое позволило Москве активизировать подготовку вооруженных сил страны. Москва поставила легкие вооружения силам безопасности ЦАР и направила пять военных и 170 гражданских инструкторов для их обучения. "Европейские дипломаты заявляют, что роль России, по всей видимости, этим не ограничивается. По словам нескольких из них, Россия, похоже, устанавливает связи и с антиправительственным ополчением в стране. Они также утверждают, что Россия начала распространять дезинформацию, направленную против позиций Франции и ЕС в стране", - говорится в статье. "Министры иностранных дел стран ЕС в сделанном в понедельник заявлении не упомянули Россию напрямую. Однако они призвали "всех международных игроков, особенно тех, кто осуществляет деятельность в ЦАР, поддержать действия правительства" и региональные усилия по установлению мира "надлежаще скоординированным и полностью прозрачным образом", - пишут журналисты. Источник: The Wall Street Journal