РПЦ разрывает евхаристическое общение с Константинополем

Как было объявлено по итогам заседания Священного Синода в Минске, Русская православная церковь разрывает отношения с Константинопольским Патриархатом (КП) из-за того, что тот поддерживает предоставление автокефалии украинской церкви, сообщает Die Zeit.

Глава Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Иларион на брифинге в Минске назвал невозможным нахождение РПЦ в единстве с Константинополем, говорится далее.

"Православному миру, объединяющему около 300 млн верующих, грозит раскол", - констатирует издание.

Константинопольский Патриархат, говорится в статье, считается "первым среди равных"; крупнейшей церковью при этом является Русская православная церковь, которую возглавляет Патриарх Кирилл (150 млн верующих) и которая считает Украину своей канонической территорией.

"Споры между Константинопольским и Московским Патриархатами относительно Украины ведутся уже несколько месяцев", - отмечается далее. Автокефалия украинской церкви, на которой настаивает Киев, грозит РПЦ потерей ценных объектов недвижимости и многочисленной паствы. Москва хочет сохранить главенство над украинской церковью и обвиняет Константинополь в "посягательстве на чужие канонические уделы".

В качестве ответной меры РПЦ запретила своим священнослужителям совместные богослужения с клириками Константинополя, а мирянам - участие в таинствах, совершаемых в храмах КП.

По словам главы российского МИДа Сергея Лаврова, решение КП является "провокацией", которая совершается "при открытой поддержке из Вашингтона".

"РПЦ (...) давно и плотно связана с политическим руководством России". Москва не признает решение Константинополя, заявил митрополит Иларион. Он обвинил главу КП Варфоломея I в попытке расколоть церковь. Между церквами уже разгорался кратковременный конфликт в 1996 году из-за конкуренции юрисдикций в Эстонии, когда РПЦ также объявляла о разрыве общения, напоминает Die Zeit.

"Согласно конституции, Украина является светским государством, однако усилия, направленные на обретение автокефалии украинской церкви, являются, в том числе, частью предвыборной кампании президента Петра Порошенко (президентские выборы состоятся в 2019 году). На фоне конфликта с Россией украинский президент хочет уменьшить влияние РПЦ, воспринимаемой Киевом в качестве врага", - пишет в заключение издание, указывая, что православие исповедуют 70% украинцев.