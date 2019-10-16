Тому, кто боится пауков, не стоит находиться дома в 19:35, утверждает исследование

"Встретив дома паука, многие в панике спасаются бегством. Одно из исследований поясняет, как избежать такой жуткой встречи", - пишет немецкое издание Frankfurter Rundschau.

"Для своего исследования, опубликованного в научном журнале Arachnology, профессор Адам Харт, энтомолог из Университета Глостершира, проанализировал 10 тыс. случаев обнаружения пауков в доме в 250 локациях в Великобритании. Выяснилось, что наиболее вероятно встретить паука в доме в 19:35. Также, согласно исследованию, пауков часто обнаруживали в период с 6 до 8 утра", - говорится в публикации.

"Пауки наиболее активны именно осенью: в сентябре и октябре самцы интенсивно ищут подходящую партнершу и так попадают в дом, где самки устраиваются в основном на потолках, дверях и окнах".

"То, что пауки орудуют в наших домах именно в половине восьмого, связано не с тем, что в это время в доме также присутствует больше людей - во время ужина или просмотра телевизора. Как заключил профессор Харт, это скорее связано с экологией пауков, то есть их взаимодействием друг с другом и с окружающей средой", - передает Frankfurter Rundschau.