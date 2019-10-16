Украинцы, россияне и болгары недовольны особенно

"Спустя 30 лет после падения "железного занавеса" большинство жителей Восточной Европы дорожат политическими и экономическими свободами, которые подарил им крах коммунизма. Однако это не значит, что они довольны текущей ситуацией в своих странах", - пишет немецкое издание Handelsblatt.

"Как и многие жители Западной Европы, люди из стран бывшего Восточного блока недовольные своей экономической ситуацией и политическим руководством - таков главный результат репрезентативного опроса американского исследовательского центра Pew Research Center, проведенного в 16 европейских странах", - передает журналист Торстен Рике.

"Почти во всех странах-участницах опроса из бывшего Восточного блока большинство людей выступает за рыночную экономику и многопартийную демократическую систему. Только в России большинство респондентов не признают политическое и экономическое изменение системы", - отмечает издание.

"Растущий уровень жизни, улучшение образования и гордость за собственную страну - наиболее важные причины того, почему большинство жителей Восточной Европы предпочитают настоящее коммунистическому прошлому. Впрочем, большинство опрошенных россиян, украинцев и болгар считают, что большинству жителей их стран сегодня живется хуже, чем раньше". Согласно представленному на сайте издания графику, 53% россиян считают, что экономическая ситуация в 2019 году ухудшилась в сравнении со временем до распада СССР.

"Во всех опрошенных странах Центральной и Восточной Европы большинство респондентов критикуют то, что правящие в экономике и политике элиты извлекли из перемен больше выгоды, чем обычные граждане. Это пересекается с популистскими тенденциями в некоторых западноевропейских государствах, например, в Италии", - комментирует автор публикации.

"Несмотря на недовольство экономической ситуацией, жители Восточной Европы более оптимистичны, чем многие люди на Западе. В то время как в бывшем Восточном блоке почти половина опрошенных, а в некоторых странах даже каждый шестой считает, что будущее поколение будет жить в более благоприятной финансовой ситуации, во Франции, Италии, Великобритании и Испании в это верит только четверть респондентов или меньше".

"Примечательно, что на Украине и в России, в двух, не входящих в ЕС странах, политическое и экономическое недовольство выше, чем в странах - бывших членах Восточного блока, входящих в ЕС. Впрочем, еще более недовольны своей демократией жители Греции, Великобритании, Италии и Испании", - сообщает Handelsblatt.