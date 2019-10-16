Австрийская партия свободы в российской ловушке

"Австрийская партия свободы (АПС, FPÖ) снова хочет править - по крайней мере, крыло лидера партии Норберта Хофера и главы верхнеавстрийского отделения партии Манфреда Хаймбухнера, - пишет издание Kurier. - Хофер (...) объявил, что намерен все же получить от правления АПС поручение на проведение переговоров о создании правительства, в случае если переговоры​ между Австрийской народной партией (АНП, ÖVP) и "зелеными" потерпят неудачу".

Но сначала Хоферу нужно навести порядок в собственной партии - и здесь роль может сыграть вопрос новых отношений с Россией, отмечает журналистка Даниэла Киттнер.

"В интервью воскресному изданию Kurier Хаймбухнер поднял вопрос о том, что АПС следует расторгнуть свой договор о сотрудничестве с​ партией Путина "Единая Россия". (...) "Я выступаю за политику, которая, в первую очередь, представляет интересы Австрии. Это значит, что мы против санкций в отношении России, но договор о сотрудничестве с российской партией - не в интересах Австрии", - заявил он. По его мнению, нельзя превращать российскую политику в местную внутреннюю политику", - передает издание.

"Хаймбухнер затронул тему, которая представляла собой серьезную проблему во время правления АНП и АПС: надежность Австрии как проевропейской страны и западного партнера. (...) Обыски в Федеральном ведомстве защиты конституции и борьбы с терроризмом при Херберте Кикле и связанная с ними конфискация секретных документов, постыдные реверансы Карин Кнайсль перед Владимиром Путиным и очевидная близость АПС к России привели к тому, что Австрия трансформировалась в угрозу безопасности и была отрезана от своих партнеров в спецслужбах".​

"В некоторых кругах АПС даже ходят слухи о связи мотивов ловушки, в которую попал Хайнц-Кристиан Штрахе на Ибице, с его близостью к России. (...) Говорят, что в 2017 году западные спецслужбы якобы подстроили ловушку для Штрахе на Ибице, чтобы выведать у него, какими путями российские деньги поступают враждебно настроенным к ЕС правопопулистским партиям в Европе. Изначально якобы не планировалось публиковать видео, но когда АПС пришла в правительство и произвела там опасную утечку информации,​ было принято решение дискредитировать АПС как правительственную партию, подбросив немецким СМИ резонансные пассажи из фантазий Штрахе о власти", - пишет издание.

"Полностью отвергать такой тезис нельзя. Экс-президент Федеральной разведывательной службы Германии Август Ханнинг заявил на телеканале n-tv 20 мая, спустя два дня после публикации видео, что видео со Штрахе было изготовлено спецслужбой".

Поиск российских пропагандистских денег был бы как минимум правдоподобным мотивом, отмечает издание. "Подходящей была бы и политическая подоплека: в июне 2016 года британцы неожиданно проголосовали за "Брекзит", что потрясло основы Европы. Ведомства предполагали, что речь шла о российском влиянии в ущерб ЕС. (...) Лишь несколько дней назад проевропейские партии (Европейская народная партия, Партия европейских социалистов, либералы и "зеленые") вынесли на голосование в Европарламенте резолюцию, призывающую Еврокомиссию усилить меры против враждебной по отношению к ЕС пропаганде из-за границы. Дословно в ней говорится о "глубоком беспокойстве по поводу крайне опасной природы российской пропаганды". 469 парламентариев проголосовали за резолюцию, 143 - против. Среди них: активный сторонник "Брекзита"Найджел Фарадж - и Харальд Вилимски (генеральный секретарь АПС - Прим. ред. )".