Наконец-то открыты настоящие ворота памяти в мозге

"(...) Команда исследователей под руководством профессора Менно Виттера из Института нейробиологии им. Кавли при Норвежском научно-техническом университете в Тронхейме обнаружила, что наиболее важные ворота, которые ведут к центру сортировки памяти (гиппокампу), находятся не там, где мы думали до тех пор. Что позволяет основательно пересмотреть расстройства памяти, особенно те, которые связаны с болезнью Альцгеймера, и открыть новые терапевтические возможности", - пишет Le Figaro

"Уже много столетий люди пытаются проникнуть в тайны памяти, порой добиваясь определенного успеха, необходимо признать это, но иногда допуская некоторые исторические ошибки. Первая произошла в 1953 году, когда пациенту, известному под инициалами Х.М., удалили часть мозга, чтобы вылечить его от тяжелой эпилепсии. Х. М. излечился от эпилепсии, но утратил способность создавать новые воспоминания. Удалив эпилептический очаг, нейрохирург также удалил оба гиппокампа. Так, эти церебральные структуры (чья форма напоминает морского конька) в этом драматическом случае показали ту решающую роль, которую они играют в разработке воспоминаний о пережитых событиях (эпизодической памяти). Дело не в том, что там хранятся воспоминания, а в том, что там собирается сенсорная информация, воспринимаемая во время события (визуального, слухового и т.д.)", - отмечает журналист Дамьен Маскре.

"(...) Пришлось дождаться открытия двух молодых норвежских исследователей, Мэй-Бритт и Эдварда Мозеров, которые открыли свою лабораторию в Норвежском научно-техническом университете в Тронхейме в начале 2000-х годов, чтобы выяснить решающее значение для позиционирования в клеточном пространстве медиальной энторинальной коры. Обнаружение этих "нейронов решетки" - а это реальная решетка, которая появляется как круг сосудов основания мозга, накладывающийся на систему клеток в мозге, обнаруженную Джоном О'Кифи и названную настоящей "внутренней GPS" в мозгу, она и определяет положение и перемещения в пространстве. За свое открытие О'Киф и супруги Мозер (сейчас они работают в Институте им. Кавли) получили Нобелевскую премию 2014 года по физиологии и медицине", - пишет издание.

"В 2013 году, когда француз Тан Пьер Доан начинал свою докторскую диссертацию в команде Менно Виттера в Институте им. Кавли, схема памяти, как полагают, хорошо зарекомендовала себя. Нейробиологи считали, что параллельно в гиппокампе сходятся две системы. Главная дорога, которая проходит через ворота медиальной энторинальной коры, содержит визуально-пространственную информацию (определение местоположения в пространстве через зрение), другая, через боковые ворота медиальной энторинальной коры, передает информацию о природе и качестве объекта. Фактически в работе, опубликованной 15 октября этого года в журнале Cell Reports, разрабатывается новая модель схем памяти, которые ведут к гиппокампу", - указывает журналист.

"(...) Возьмем, к примеру, печенье "Мадлен" у Пруста, вкус которого возвращает воспоминания о детстве, о которых писатель, казалось, уже позабыл. Гиппокамп возвращает воспоминания о кухне его тети (где?), в то время как боковая энторинальная кора обеспечивает особый вкус "Мадлен", погруженного в чай (что?) и момент детства (когда?)", - поясняет Тан Пьер Доан.

"Прежде всего, молодой исследователь обнаружил, что информация из медианной энторинальной коры направляется к боковой энториальной коре, а затем попадает в гиппокамп, что делает его настоящими воротами для запоминания, - говорится в статье. "Вся организация системы памяти височных долей ставится под сомнение, - заключает он, - суперцентром информации является боковая энторальная кора".

"Отсюда следует, что нужно пересмотреть исследование болезни Альцгеймера. Может, для борьбы с болезнью нужно лучше защищать эти нейроны? - задумывается журналист. "Это, безусловно, долгосрочная цель, - говорит профессор Менно Виттер, - но путь между фундаментальной наукой и клиническим применением является долгим и трудоемким". По крайней мере, теперь у нас есть правильный план".