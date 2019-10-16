Владимир Путин, арбитр и главный выигравший от сирийского хаоса

"Благодаря уходу США российский президент заставил себя признать "посредником номер один" между своим союзником Дамаском, курдами, брошенными Вашингтоном, и Анкарой", - пишут корреспонденты Le Figaro Бенуа Виткин и Бенжамен Барт.

"Война в Манбидже, вероятно, не состоится, и этим мы обязаны Владимиру Путину. (...) Во вторник, 15 октября, после того, как из Абу-Даби, где российский президент находится в дипломатической поездке, его окружение заявило, что такие столкновения "неприемлемы". И Анкара отступила, позволив сирийским проправительственным войскам войти в город, стратегически расположенный недалеко от плотины Тишрин на Евфрате", - указывает издание.

"Спустя три года после падения мятежных районов Алеппо, чему способствовали бомбардировки российских военно-воздушных сил, Путин вновь навязывает свои правила", - отмечают журналисты.

"Когда его армия вошла в Сирию в сентябре 2015 года, он выступал в качестве простой военной машины на службе у Дамаска, теперь же хозяин Кремля добавил в свой арсенал дипломатическое измерение. Он стал арбитром хаоса, и путеводной нитью его политики стало объединение страны вокруг Башара Асада, диктатора, безусловно, неудобного, но на данный момент неизбежного в его глазах", - комментируют авторы статьи.

"Путин стал посредником номер один в этом кризисе, потому что Соединенные Штаты покинули поле боя и потому, что он имеет рычаги воздействия на всех участников этого досье, - расшифровывает близкий к оппозиции сирийский аналитик Самир Альтаки, тонкий знаток России. - Если мы хотим избежать всеобщей войны на сирийском севере, то надо действовать через него".

"(...) Дональд Трамп не единственный, кто дал зеленый свет турецкой военной операции посредством своих резких твитов, в которых он объявил о выводе из Сирии американских войск, которые были союзниками курдских Отрядов народной самообороны (YPG). Менее шумный, но не менее эффективный Владимир Путин также поддержал турецкое наступление, предугадывая, что такое отклонение от провозглашенного им принципа защиты целостности Сирии принесет ему пользу", - утверждают Виткин и Барт.

"И фактически в течение трех дней, под давлением турецких сил и их сирийских помощников, никогда не скупящихся на бесчинства, представители Партии "Демократический союз" (PYD), политической ветви курдского протогосударства, согласились на возвращение проправительственных сил Дамаска. Переговоры, которые вели высокопоставленные российские официальные лица, проходили на авиабазе, которой располагает Москва в Хмеймиме, на побережье Сирии, а также в аэропорту Камешли", - пишет Le Monde.

"По мнению российского аналитика Федора Лукьянова, близкого к власти, достигнутая договоренность соответствует "идеальному сценарию". В последние годы Кремль неоднократно пытался убедить курдов переместиться при условии определенных гарантий под опеку сирийского режима. PYD, обладая поддержкой США, презрительно относилась к таким шагам к примирению. Перед лицом предательства Белого дома и турецкого наступления Москва снова предложила свое посредничество. И курды вынуждены были согласиться", - указывают журналисты.

"(...) Поразительно то, что Путин одерживает победу руками Реджепа Тайипа Эрдогана [президента Турции], и ему не приходится совершать нечто великое и ссориться с другими главными действующими лицами", - рассуждает Александр Шумилин, руководитель Центра Европа-Ближний Восток Института Европы РАН.

"(...) Это хорошая игра со стороны Путина, но в долгосрочной перспективе курдско-американский альянс представлялся несостоятельным, - уточняет географ Фабрис Баланш, специалист по Сирии. - Соединенные Штаты делали вид, что верят в курдско-арабскую идиллию, которую должны были воплотить Демократические силы Сирии (FDS). Они думали, что смогут отделить YPG от PKK (Рабочая партия Курдистана), турецкого сепаратистского курдского формирования, которое Вашингтон классифицирует как террористическое. Но с той с минуты, как ИГИЛ (эта организация запрещена в РФ - Прим. ред.) потерпел поражение, эти иллюзии улетучились. И американцы ушли".

"Москва может похвастаться еще одним успехом, сопутствующим предыдущему: растущим недоверием между Анкарой и ее союзниками по НАТО. Турецко-американские отношения, уже подорванные решением Турции приобрести зенитный ракетный комплекс российского производства С-400, должны продолжать ухудшаться под воздействием санкций, которые решил наложить Вашингтон. Точно так же эмбарго на поставки оружия, установленное несколькими европейскими странами, включая Францию, способно лишь подтолкнуть Анкару в объятия Москвы", - комментируют авторы публикации.

"Перед лицом такой лавины хороших новостей сирийский вопрос вернулся на российское телевидение. Ведущий первого канала Дмитрий Киселев даже позволил себе пошутить в воскресенье вечером: "Ведь США - ненадежный партнер. Понимаю, почему недавно струхнули, например, поляки. (...) Трамп предал курдов. Предаст и Польшу?"

"Однако дипломатический успех России остается хрупким. Недоверчивый Эрдоган, который видит, как исчезает его мечта о "безопасной зоне", куда он надеялся переместить часть из 3,5 млн сирийских беженцев, находящихся в Турции, возможно, еще не сказал своего последнего слова", - пишет издание.

"(...) Над северо-востоком Сирии возникают и другие угрозы: постоянные сведения счетов между курдами и арабскими племенами; столкновения между YPG и сирийским режимом; и воскрешение ИГИЛ (эта организация запрещена в РФ - Прим. ред.), поскольку многие джихадисты, удерживаемые курдами, воспользовались возникшим хаосом для того, чтобы сбежать. "Путину придется учиться плавать в этом болоте, которое может превратиться в черную дыру", - предупреждает Самир Альтаки.

"Однако хорошее самочувствие Сирии никогда не было главной заботой кремлевского лидера. Человек, который сбрасывал бомбы на Алеппо и Идлиб, был в первую очередь заинтересован в том, чтобы вытеснить страны Запада и их союзников из того, что он считает своим заповедником. Эту цель он преследует и в политическом процессе в Астане, который вытеснил женевские переговоры под руководством Организации Объединенных Наций", - предполагают Виткин и Барт.

"(...) Через четыре года после вторжения своей армии в Сирию Владимир Путин приближается к своей цели. На равнинах Манбиджа и Кобана американских солдат заменили иные бойцы, с другим акцентом, из российского спецназа", - резюмирует Le Monde.