16 октября 2019 г. Бен Хаббард, Антон Трояновский, Карлотта Галл и Патрик Кингсли | The New York Times В Сирии Россия с радостью заполняет пустоту, оставляемую американцами "Во вторник Россия утвердилась в давно оспариваемой части Сирии после того, как Соединенные Штаты вывели свои силы, предоставив Москве новую возможность содействовать достижениям сирийской армии и выступить в качестве усиливающего свое влияние посредника на Ближнем Востоке. Российские и сирийские войска прошли через ключевой город, который удерживали Соединенные Штаты, и установили контроль над оставленными американскими форпостами, с тем, чтобы объявить о своем присутствии в этом районе и сдержать вторжение Турции, которое началось на прошлой неделе", - передает The New York Times. "Российское продвижение, обусловленное решением президента Трампа на прошлой неделе о выводе войск, может укрепить сирийского союзника России, президента Башара Асада, в то же время ослабив вторжение Турции. Это была наглядная демонстрация того, как влияние в сирийском конфликте, длящемся 8 лет, переместилось от США к России. Но в данном случае, как представляется, едва ли остался баланс в пользу американцев (...)", - пишет газета. "Неожиданный приказ Трампа о выводе американских военнослужащих из этого региона положил начало дням насилия, в результате которого в бегство обратились более 150 тыс. гражданских лиц; разрушил американское партнерство с курдами Сирии; вызвал опасения по поводу возрождения "Исламского государства" (эта организация запрещена в РФ - Прим. ред.) и позволил войскам Асада при поддержке своих российских союзников взять новые территории без боя, - подчеркивает издание. - (...) Во вторник оставалось неясным, намеревается ли президент России Владимир Путин сохранить свои силы в этом районе на неопределенный срок. Но России перестановка на северо-востоке Сирии, который в последние годы фактически находился под американским протекторатом, принесла два основных преимущества. Она дала возможность Асаду (...) активизировать свои усилия по восстановлению контроля над всей территорией Сирии, а Путину - еще одно место, где можно прорекламировать Россию как хорошего друга, которым можно обзавестись на Ближнем Востоке". "То, что происходит сейчас - очень сложный узел, который развязывается, - считает Александр Шумилин, специалист по Ближнему Востоку в Институте Европы Российской академии наук в Москве. - Это неожиданный подарок для Путина". "На фоне того, как США стремятся сократить свои обязательства по всему региону, Путин все чаще представляет Россию достойной альтернативой. Во вторник, когда американские войска покидали свои базы возле сирийского города Манбидж, Путин находился с государственным визитом в ОАЭ после поездки в Саудовскую Аравию за день до этого. Обе страны являются давними американскими союзниками, которые начали сомневаться в приверженности Соединенных Штатов их безопасности и стремятся диверсифицировать свое международное партнерство. (...)", - говорится в статье. "На протяжении всей войны в Сирии Россия была самым лояльным зарубежным сторонником Асада, защищая его от санкций ООН и посылая российских военных для поддержки его сил и самолеты для бомбардировок его врагов. По состоянию на прошлый месяц, российское содействие помогло восстановить контроль Асада над большей частью Сирии, крупнейшим исключением является северо-восток, где США были связаны партнерскими отношениями с курдским ополчением в борьбе с "Исламским государством" (эта организация запрещена в РФ - Прим. ред.) и поддерживали контингент в размере около 1 тыс. военнослужащих, частично чтобы удерживать Асада на расстоянии. Но это изменилось в прошлую среду, когда Турция начала свое военное вторжение, спровоцировав новое насилие, которое заставило американские войска изо всех сил пытаться убраться с пути. Чувствуя себя преданными американцами, курды заключили сделку с Асадом, согласно которой его армия будет размещена вдоль турецкой границы. США начали перебрасывать свои войска на базы в других частях в Сирии в качестве первого этапа почти полного вывода войск из страны", - говорится в статье. "(...) На протяжении всей войны Россия использовала разнообразные средства - от военной силы до креативной дипломатии - чтобы стать центральным игроком в Сирии - за счет Соединенных Штатов. В 2015 году она направила силы на помощь Асаду, в значительной степени разбомбив его врагов-повстанцев и обернув общий ход битвы в его пользу и против оппозиции, поддерживаемой США. Русские неоднократно подрывали попытки Запада привлечь правительство Асада к ответственности за использование запрещенного химического оружия. А чтобы отвлечь дипломатические усилия от мирных переговоров ООН, которые, как надеялся Запад, устранят Асада, Россия открыла альтернативный путь с участием Ирана и Турции, который отодвинул в сторону западные страны", - отмечает The New York Times. По словам аналитика Шумилина, Россия также нашла способы извлечь выгоду из западных ошибок. "Надо сказать, что все самые значительные успехи России в Сирии не были достигнуты в результате преднамеренных усилий Москвы, - указал он. - Они просто обрушились на Путина и Москву как манна небесная в результате специфического поведения западных стран и Турции". Путин также надеялся использовать Сирию для достижения более широкой геополитической цели: укрепить связи с Турцией и увести ее от НАТО. "Действия Турции еще глубже вбивает клин в отношения между Турцией и НАТО, - сказал Шумилин. - Это даже более важно для Путина". (...) В написании статьи приняли участие Иван Нечепуренко, Олег Мацнев, Хвайда Саад, Илиана Магра и Эрик Шмитт. 