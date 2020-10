16 октября 2020 г. Дэн Саббах и Люк Хардинг | The Guardian Западные шпионы в частном порядке обвиняют ФСБ России в отравлении Алексея Навального "Западные службы безопасности в частном порядке пришли к выводу, что российский оппозиционный лидер Алексей Навальный был отравлен российским агентством внутренней разведки ФСБ, фактически указав пальцем на Кремль за приказ об атаке, - пишет The Guardian. - К этому жесткому выводу пришли, в частности, в Лондоне, Берлине и Париже, и он подкрепляет решение, принятое на этой неделе Великобританией и ЕС, о введении санкций против главы ФСБ Александра Бортникова". "Европейские лидеры поспешили обвинить российское государство в ответственности за отравление Навального в августе, но они по-прежнему не хотят открыто обвинять агентство, которое, по их мнению, несет ответственность, или самого президента Владимира Путина. Однако западные источники в сфере безопасности в частном порядке уверенно обвиняют ФСБ, хотя это утверждение трудно проверить". "В четверг Европейская комиссия дала самый мощный намек, объяснив причину введения санкций против Бортникова в официальном заявлении. В нем говорилось, что Навальный "находился под пристальным наблюдением Федеральной службы безопасности [ФСБ] Российской Федерации во время его поездки в Сибирь в августе 2020 года". Учитывая, что российский политик находился под наблюдением ФСБ и что он был отравлен "Новичком", который доступен только российским государственным структурам, комиссия заявила, что считает, что ответственность за это несет ФСБ", - говорится в статье. "В этих условиях и с учетом того, что Алексей Навальный находился под наблюдением в момент отравления, можно сделать вывод, что отравление было возможно только при участии Федеральной службы безопасности", - говорится в официальном заявлении. (...) "Два источника утверждают, что, по их мнению, отравление было проведено Второй службой ФСБ (СЗКСиБТ), отвечающей за борьбу с терроризмом, экстремизмом и внутренними политическими угрозами от имени Кремля. Они предполагают, что операция была разработана не для того, чтобы убить Навального, а для того, чтобы сделать ему недвусмысленное предупреждение и заставить его покинуть страну. Источники в беседе с лондонским Центром "Досье", занимающимся расследованиями, заявили, что выбор "Новичка" был преднамеренным. ФСБ контролирует самые разные яды, многие из которых неизвестны. Если бы ФСБ хотела убить Навального, она могло бы это сделать". "Андрей Солдатов, эксперт по российским службам безопасности, считает, что причастность Второй службы "вполне правдоподобна". Ее возглавляет генерал Алексей Седов, бывший офицер КГБ из Санкт-Петербурга. Он знает Путина с 1990-х годов и считается давним доверенным лицом", - отмечает The Guardian. Источник: The Guardian