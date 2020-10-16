Санкционная политика ЕС в отношении России вызывает чувство неловкости

"Брюссель хотел бы позиционировать себя как силу, противостоящую России. Однако новые санкции ЕС против Москвы по делу Навального снова слишком слабы", - считает немецкое издание Handelsblatt.

"Ожидания были большими, но результат таковым не оказался, - отмечает журналист Матиас Брюггманн. - Конечно, целенаправленные санкции против шести лиц из близкого окружения Владимира Путина - это правильная мера. Но их вовсе не достаточно для того, чтобы дать понять, что Европа больше не будет мириться с тем, как Кремль обращается с оппозиционерами".

"В чем польза санкций ЕС, если в их реализации не участвуют швейцарские и британские банки? - задается вопросом издание. - Ведь именно в этих двух странах любит проводить время российская элита и использует там тайные финансовые возможности. И на кого должны произвести впечатление санкции против шести близких к Путину лиц и одного института?".

"Спорный газопровод "Северный поток-2" снова не был затронут. Это критикуют оппозиционные партии в Германии и некоторые страны ЕС. И это действительно не соответствует тому вербальному возмущению, которое выжала из себя канцлер Ангела Меркель, говоря о коварном отравлении Навального".

"Не нужно надувать щеки, а потом не свистеть. ЕС должен принимать больше мер, если он хочет лучше защищать правозащитников, борцов с коррупцией и активистов по всему миру. Если реакция ЕС на дело Навального останется прежней, она будет вызывать лишь чувство неловкости. Сила Европы могла бы выглядеть иначе - если бы союз государств осмелился бы на это", - заключает Handelsblatt.