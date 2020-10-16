Америка спустя четыре года правления Трампа: падение сверхдержавы

"Острые социальные противоречия и ожесточенный политический спор ослабляют США. Внутренние волнения начались не с Трампа и на нем они не закончатся", - пишет немецкое издание Handelsblatt.

"Демократ Джо Байден обещает примирить страну. Но даже если он победит, сделать это ему вряд ли удастся. Наоборот, выборы могут закончиться насилием", - считают авторы публикации.

"Результат голосования, - аргументирует американский политолог Фрэнсис Фукуяма, - окажет огромное влияние не только на будущее американской демократии и общество, но и на миропорядок в целом".

"Соединенные Штаты распадаются - в политическом, культурном, экономическом смысле. Американцы пребывают в неуверенности и гневе, в крайне хрупком состоянии они стоят перед крупнейшим за десятилетия внутриполитическим испытанием".

"Трамп рассказывает сказки о фальсификации выборов, хотя свидетельств этого нет. Он оставляет открытым вопрос о том, примет ли он поражение. Он призывает тяжеловооруженные отряды самообороны патрулировать избирательные участки. Если бы Госдеп США зафиксировал такое за границей, он забил бы тревогу", - говорится в статье.

"Американская резня", кошмар, о котором предостерегал Трамп в своей инаугурационной речи, при его правлении стала реальностью. Ежедневно жертвами пандемии коронавируса становятся 900 американцев. Страну накрыла волна банкротств. Потеряны 10 млн рабочих мест, срок выплат государственных денежных пособий истек. Люди стоят в очередях на выдачу продуктов питания. Страх перед катастрофой проникает глубоко в средний класс".

"Одновременно страну сотрясают протесты, - пишет Handelsblatt. - Молодое поколение Америки протестует против расизма и жестокости полиции, которая несет ответственность за смерть афроамериканцев. (...) Страна превратилась в бочку с порохом. А в Белом доме сидит президент, поджигающий фитиль".

"Если в действиях Трампа и есть что-то наподобие основного принципа, то это поляризация, - указывает издание. - Черные против белых, мегаполисы против провинции, либералы против заядлых консерваторов, люди, безумно увлеченные оружием, против жертв применения этого оружия. (...) Раскол дает Трампу сил, даже если ослабляет страну".

"В сентябре компания Citigroup подсчитала цену неравенства в США. По их оценке, лишь экономические последствия дискриминации афроамериканцев составили за последние 20 лет 16 трлн долларов. Основная причина заключается в том, что темнокожие предприниматели не получают достаточно кредитов, и в результате экономика лишается дохода и рабочих мест. Если бы страна совладала с дискриминацией, к 2025 году экономика могла бы получить дополнительные 5 трлн долларов".

"Ни одна враждебная сила и даже поднимающийся Китай не вредит Америке так, как Америка вредит сама себе, - уверены авторы статьи. - Некоторые вещи говорят о том, что президентство Трампа обозначило момент, когда падение Америки стало необратимым. Сверхдержава слабнет. С другой стороны, неизбежный крах США предсказывается уже полвека, однако он еще не наступил".

"То есть, возможно, это ложная тревога? По крайней мере Фукуяма так не думает: "Американские политические институты более двух столетий проявляли заметную устойчивость, но в последнем поколении они начали распадаться".

"Трамп, по его словам, олицетворяет и усиливает этот процесс. Если его снова изберут президентом, он продолжит свой "деструктивный курс". "Мировой авторитет Америки продолжит падать, - предостерегает Фукуяма, - что будет выгодно таким авторитарным режимам, как Россия и Китай".

"Конкурент Трампа, 77-летний Байден, олицетворяет кажущееся устаревшим желание примирения, надежду на то, что можно вернуться в Америку Барака Обамы, которому он служил в качестве вице-президента. Это то, что сегодня хотели бы услышать многие избиратели, уставшие от длительного политического стресса, даже если они давно в это не верят".

"(...) Но если Байден, как Обама, посвятит себя цели объединения страны, он, вероятно, потерпит в этом неудачу. (...) Ясно одно: раскол Америки начался не с Трампа и на нем он не закончится. Этому есть и экономические причины. Восстановление экономики США вообще-то должно происходить в форме буквы V, по крайней мере так представлял это Трамп. Но вместо этого оно происходит в форме буквы K: у некоторых, прежде всего у технологических предприятий и акционеров, дела уверенно идут в гору. Остальные неудержимо катятся по наклонной плоскости", - указывает издание.

"По оценке экспертов, каждое 20-е малое предприятие США не переживет зиму. Трамп тем временем радуется рекордам биржевого курса на Уолл-стрит. (...) Можно взять любой критерий, но результат будет тем же: Америка, экономическая машина, эффективностью которой некогда так восхищались, сегодня работает прежде всего на службе у верхних слоев общества. Примером здесь является индекс Джини, измеряющий, насколько государство далеко от абсолютно равного распределения богатства. Абсолютное равенство обозначается нулем; если же одному гражданину принадлежит все, а остальным ничего, показатель равняется единице".

"Конечно, это в идеале: на самом деле во всех странах этот коэффициент составляет от 0,2 до 0,5. Согласно расчетам ОЭСР, в Германии он составляет 0,29, что примерно соответствует средним значениям по Европе. Больше равенства наблюдается в скандинавских странах. В США же еще до пандемии индекс составлял 0,4", - говорится в статье.

(...)

"Пожалуй, ни в одном другом городе США богатство и бедность не соседствуют так тесно друг с другом, как в Сан-Франциско. Коронакризис сделал местных бедных еще беднее. Но прежде всего он сделал богатых еще богаче - ведь здесь расположены концерны, извлекающие выгоду из развития цифровизации во времена пандемии".

"Коронавирус лишь ухудшил ситуацию. Сложная ситуация на рынке труда и социальное государство Америки, работающее лишь в отдельных случаях, оставляют людей наедине с последствиями кризиса. (...) Без сбережений, подработки и надежной государственной поддержки многие уже на протяжении нескольких месяцев не могут оплачивать аренду жилья (...) и живут в постоянном страхе. (...) Отчаяние приводит к наркозависимости: в период с января по август в Сан-Франциско скончались от передозировки 468 человек - в три раза больше, чем от Covid-19".

"(...) Работа лиц, принимающих политические решения, состоит в том, чтобы устранять хотя бы неравенство, мешающее росту. Но проблема в том, что американские политики не выполняют свою работу, так как не могут договориться".

"Из конкурентов за власть американские партии превратились в системных соперников. Речь идет о крайней поляризации. (...) Несмотря на периодические возмущения левого крыла, в целом демократы остались умеренной партией. В лице Байдена они выбрали среди имевшихся кандидатов наиболее умеренного политика. Совсем иначе выглядит ситуация у республиканцев. Партия смещается вправо, настолько, что существенная ее часть едва ли еще опирается на Конституцию. "Если вы совсем одни дома, посреди ночи, без оружия, взбешенный левый сброд придет и на вашу улицу", - говорит в свой микрофон Венди Белл, радиоведущая правоконсервативных взглядов из штата Пенсильвания, за который ведутся бои. (...) Граница экстремизма размывается", - подчеркивает издание.

"Эта радикализация резко контрастирует с мнениями населения. "Если рассматривать крупные социальные проблемы, будь то медицинское обеспечение, плата за обучение или изменение климата, то в сущности в США подавляющее большинство населения выступает за прогрессивные решения", - поясняет Майкл Уэрц из леволиберального Центра американского прогресса. "То, что страна кажется настолько расколотой, в меньшей степени связано с позициями граждан, чем с биполярной политической системой, проглатывающей все промежуточные мнения". Остаются лишь противоположности, создающие все более непримиримый, все более наполненный ненавистью политический климат. Алгоритмы онлайн-СМИ усиливают напряженность: то, что вызывает эмоции, стремительно распространяется".

"Архаичное избирательное право США (...) удивительно уязвимо перед саботажем правительства. В прошлом от сеяния хаоса во время подсчета голосов президентов сдерживала в первую очередь привязанность к политическим нормам и неписанным формам поведения. От нарушающего табу Трампа не стоит ждать этой сдержанности", - полагают авторы статьи.

"Политическая драма разыгрывается на фоне растущей социальной нужды. (...) Но конкурирующие центры власти парализуют другу друга - и всю страну. (...) По оценке Международного валютного фонда (МВФ), экономика США потеряет 4,3%. (...) Выборы также не внесут ясности. Если победит Байден, экономике придется ждать новых импульсов как минимум до февраля. Если победит Трамп, неопределенность продолжится".

Это наводит страх на Энди Берка, мэра города Чаттануга в штате Теннесси. "Если неравенство увеличится, разорвется материя, связывающая нас как нацию, - говорит он. - Все меньше людей верят в то, что они смогут осуществить американскую мечту".

(...)

"Проблемы похожи на проблемы гоночного автомобиля, поясняет Джозеф Стиглиц, лауреат Нобелевской премии по экономике. По его словам, политико-экономическая система США "устроена так, что она быстро развивает скорость, но неустойчива во время кризисов, так как у нее нет запасного колеса". Пока не возникает препятствий, все в порядке. Но если лопнет шина, это станет проблемой", - передает издание.

"Так, самую могущественную страну мира подчинил себе микроб размером меньше пылинки. Коронавирус ударил по системе здравоохранения, в которой на одного человека приходится меньше больничных коек, чем почти в любой другой развитой стране, а высококачественная медицина доступна лишь самым высокооплачиваемым работникам. Он ударил по правительственной системе, в которой любое событие рассматривается в первую очередь через призму внутриполитической конфронтации блоков".

"Больше 215 тыс. американцев, зараженных коронавирусом, скончались. В эти дни США перешагнут отметку в 8 млн зараженных. Президент считает себя неуязвимым, но в опросах он все больше скатывается вниз".

"Что бы ни произошло, когда через три недели в США будут считать голоса, кто бы ни приносил присягу в январе 2021 года на ступенях Капитолия, следующее правительство США будет стоять перед огромными проблемами. Это пандемия. Это проблема принятия экономической системы, оставляющей за бортом широкие слои населения. И это проблема авторитета правительственной системы, которая предает собственные демократические идеалы".

"Самоослабление Америки влечет за собой и тяжелые последствия для Европы, - отмечает издание. - В Вашингтоне стремительно падает готовность решать политические проблемы других стран. (...) Внимание следующего правительства США будет направлено прежде всего вовнутрь, а оставшиеся внешнеполитические силы оно посвятит прежде всего Китаю, который бросает вызов господствующему положению Америки в Азии".

"Никому не следует предаваться иллюзиям ложной уверенности - возможно, таков урок эпохи Трампа. Ведь даже сверхдержава не застрахована от внутреннего разрушения", - констатирует Handelsblatt.