Отставка президента Киргизии знаменует собой передышку в политическом кризисе

"(...) Что это, просто передышка или конец политического кризиса, угрожавшего погрузить Киргизию в хаос? В четверг, 15 октября, в качестве жеста умиротворения президент крайне нестабильной центрально-азиатской страны объявил о своей отставке, вселив надежду на восстановление спокойствия. Накануне Сооронбай Жээнбеков пытался отсрочить это событие, но, в конце концов, сдался, сославшись на то, что для него превыше всего "мир в Кырзызстане и целостность страны", подрываемые в течение десяти дней", - пишет корреспондент Le Monde в Москве Бенуа Виткин.

"Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан", - заявил Жээнбеков. "Он уходит так же легко, как и пришел", - резюмирует Аркадий Дубнов, эксперт по Центральной Азии. В 2017 году Сооронбай Жээнбеков практически унаследовал пост президента от своего предшественника Алмазбека Атамбаева, не борясь за власть. Три года спустя он не стремился мобилизовать своих сторонников на улицах или послать армию, чтобы сломить протест, несмотря на столкновения, произошедшие в первые дни", - говорится в статье.

"(...) Этот "слабый президент", по мнению Дубнова, уступил уличным атакам и своему главному оппоненту Садыру Жапарову, которого несколькими днями ранее толпа освободила из тюрьмы. Все говорит о том, что эти два человека пришли к компромиссу: в среду Жээнбеков утвердил назначение Жапарова на пост премьер-министра, произошедшее при сомнительных условиях. Одновременно с этим парламент избрал своим главой союзника только что ушедшего в отставку президента Канатбека Исаева. Он будет исполняющим обязанности президента до всеобщих выборов", - отмечает автор статьи.

"(...) Следующий этап - президентские выборы и выборы в законодательные органы, дата которых еще не определена - будет еще более сложным, - говорится в публикации. "Даже состав избирательной комиссии станет головоломкой, - считает Дубнов, - настолько сильно недоверие между всеми политическими силами". К тому же власть и социальные институты сейчас слабее, чем когда-либо".

"(...) Однако о "революции" говорить сложно. На этот раз события вновь определяются традиционным соперничеством между элитами Севера и Юга. Север, пострадавший во время выборов 4 октября, из которых он вышел лишь с горсткой депутатов, захочет изменить баланс в свою пользу. Явным показателем этого является аппетит Джапарова, который теперь, похоже, полон решимости стать спикером парламента", - комментирует Виткин.

"К фактическому положению дел следует добавить экономический и социальный кризис, подрывающий Киргизию, и растущее недовольство коррупцией со стороны населения. Всеобщая бедность усилилась из-за последствий Covid-19, снижения активности в стране, сокращения объема торговли с Китаем и резкого уменьшения денежных переводов от мигрантов, работающих в России (-62%), - пишет Le Monde. "На улицу в основном выходили деклассированные люди, - поясняет политолог Асель Доолоткельдиева. - Это предупреждение тому, кто захватит власть: больше нельзя будет их игнорировать или просто разыгрывать карту Север-Юг".

"Такая надежда довольно хрупка, учитывая профиль групп, которые противостоят друг другу или вступают в союз в борьбе за власть в Бишкеке и в регионах. К тому же участники клановой борьбы движимы желанием контролировать ресурсы страны, как легальные, так и нелегальные. Сам популист Садыр Жапаров, как известно, связан с преступными группировками и до освобождения отбывал тюремный срок за участие в похищении губернатора", - указывает журналист.

"(...) В столь сложном и меняющемся политическом ландшафте трудно расшифровать роль России, которая является более решающим игроком, чем Китай, несмотря на экономический вес последнего. В принципе Москва, казалось бы, поддерживала законного президента Сооронбая Жээнбекова, однако не исключено, что в последние дни Кремль участвовал в достижении компромисса, сначала добившись того, что службы безопасности оказались в надежных руках. Посланник Владимира Путина Дмитрий Козак в среду провел встречу с Жээнбековым и Жапаровым. В тот же самый момент Россия объявила о временной приостановке своей финансовой помощи Бишкеку", - резюмирует Бенуа Виткин.