Шквал огня и ожесточенные бои на линии фронта в Нагорном Карабахе

"Азербайджанские войска продолжают наступление на Мартакертском фронте на северо-востоке сепаратистского анклава. Приверженность сражающихся защите этой территории безоговорочна", - пишет специальный корреспондент Le Monde в Мартакерте и Степанакерте Реми Урдан.

"(...) На данный момент первая линия фронта находится в трех километрах. Так близко и так далеко. В войне с применением обычного оружия, подобной той, которую ведут Азербайджан и Армения за контроль над Нагорным Карабахом, это близко, потому что, если фронт не устоит, то днем Мартакерт может пасть. И далеко, потому, что, несмотря на теоретическое военное превосходство, азербайджанским войскам не удалось захватить ни одного значимого города", - отмечает автор репортажа.

"(...) Мы уже второй раз находимся в ситуации потери Мартакерта, - признает Н., бывший офицер спецназа, вернувшийся в строй после атаки 27 сентября. - Так чуть не произошло в первый день войны. Мы потеряли позиции, и по городу тоже была бомбардировка, поэтому мы эвакуировали население. А второй раз - сегодня [13 октября], поскольку атака началась в 6 часов утра... " Сейчас полдень, и Н. с уверенной улыбкой уточняет, что "армия не уйдет".

"Приверженность сражающихся защите своей территории безоговорочна. Перед лицом азербайджанской армии, которая владеет воздухом и, как утверждается, задействовала в наступлении 100 тыс. человек, армянские сепаратистские войска "Республики Арцах" - Нагорного Карабаха, самопровозглашенной в 1991 году республики, не признанной никем из членов Организации Объединенных Наций, даже Арменией, бросили все свои силы в бой при поддержке ереванской армии. Большая часть гражданского населения эвакуировалась или бежала в Армению, а мужчины призывного возраста ушли на передовую", - комментирует журналист.

"(...) Наши первые две линии обороны не устояли почти нигде, - говорит один из офицеров. - Там, где я стою, нам удалось оказать сопротивление на третьей линии обороны. В других местах иногда бывает труднее... ". Это означает, что на фронте, где идет бой, территориальные потери минимальны, и что ни командные пункты, ни артиллерия не нуждаются в перемещении назад", - поясняет спецкор.

"Более трудным" случаем в настоящее время является город Гадрут на юге страны, где в последние дни произошли самые ожесточенные бои. Там линии обороны сдвинулись. Азербайджан дважды заявлял, что захватил город, но Нагорный Карабах это отрицает. Реальность представляется более сложной: азербайджанский спецназ дошел до Гадрута или, по крайней мере, до его пригородов, а армянские силы все еще оказывают им сопротивление. Однако об итогах боевых действий судить трудно, если вообще их возможно подтвердить, поскольку журналистам запрещено находиться на передовой, а военным официально запрещено высказываться", - пишет Урдан.

"На фронте ситуация сложная", - без обиняков признает Давид Бабаян, советник президента Нагорно-Карабахской Республики, а также ведущий передачи по стратегическим вопросам на радио Степанакерта. "Но за почти три недели такой напряженной войны при столкновении с азербайджанским противником, сильно поддерживаемым армией страны НАТО [Турции], территориальные потери довольно ограничены, - считает он, - и наши войска проявляют невероятный героизм".

"(...) От глаз наблюдателей ускользает интенсивность боев пехоты. По официальным данным о потерях, всего в двух лагерях погибло около 600 человек, но это далеко не так, офицер признает, что "число погибших исчисляется тысячами" только с армянской стороны, и считает, что потери, нанесенные азербайджанской армией, также очень велики", - говорится в статье.

"(...) После первых инцидентов на границе в июле правительство Нагорного Карабаха приняло программу по укреплению военной инфраструктуры на "линии прекращения огня", замороженной после окончания войны 1988-1994 годов. Но эту программу не успели реализовать, - пишет Le Monde. "Сооружения датируются 1990-ми годами, - признает офицер, - без настоящих убежищ, без бункеров".

"Нынешний шквал огня по пехотинцам с обеих сторон, после многих лет закупки современного и более мощного оружия, может привести лишь к бойне в окопах, которые напоминают те, что изображены на иллюстрациях начала. мировая война", - комментирует спецкор.

"(...) Объявленный в Москве режим прекращения огня, который должен был вступить в силу 10 октября, на данный момент так и остался только на бумаге. В среду 14 октября Кремль объявил, что президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились о "настоятельной необходимости солидарных усилий с целью скорейшего прекращения кровопролития и перехода к мирному урегулированию нагорнокарабахской проблемы". Это сообщение вряд ли побудит Баку и Ереван немедленно прекратить боевые действия", - указывает издание.

"(...) В Степанакерте, "столице" Нагорного Карабаха, Давид Бабаян заявляет: "Мы победим или умрем. Мы не уйдем. Мы не сдадимся". В городе, где все надеются, что Москве удастся добиться прекращения огня со стороны Азербайджана, такой дискурс - это не просто официальная линия, которую весь день повторяют правительство и СМИ. Это общее ощущение. Те немногие люди, которые все еще находятся в городе, ждут, когда они отправятся на фронт, чтобы сменить своих погибших товарищей", - отмечается в репортаже.

"Никто не знает, чем это закончится..." Офицер Н., находящийся на Мартакертском фронте, не скрывает крайнего беспокойства. Он повторяет, что "на фронте мы все будем стоять до конца". В то же время он боится за свой город. Он боится за своих двух братьев, к которым он присоединится на передовой, и про которых не знает, удалось ли им пережить атаку, начавшуюся на восходе солнца. В завуалированных выражениях он признается, что опасается долгой войны, столь разрушительной для его страны. Но говорит он спокойным и уверенным голосом, он не взбудоражен и выглядит безмятежным. Его судьба в его руках и решится в бою. Он надеется на мир, но готов умереть", - резюмирует Реми Урдан.