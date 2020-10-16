Никол Пашинян: "Именно Турция побудила Азербайджан к нападению"

В эксклюзивном интервью французской газете Liberation в Ереване премьер-министр Армении ставит под сомнение действия Анкары и призывает Минскую группу приложить больше усилий для достижения согласованного результата.

"(...) Азербайджан отказался от прекращения огня, хотя решение было принято совместно с Арменией. Было очевидно, что Турция не позволит своему союзнику сохранять и соблюдать такое соглашение. В ходе переговоров турецкая сторона заявила, что не желает прекращать боевые действия. Конфликт не начался бы без турецкого вмешательства. Именно Турция побудила Азербайджан к нападению, - утверждает Никол Пашинян. - Турецкие войсковые части участвовали в атаках. Командование состоит из высокопоставленных турецких военных. Именно Турция переправила наемников и террористов из Сирии в зону конфликта в Нагорном Карабахе и завербовала их для наступательных действий. И это не случайность. Все это следует воспринимать в контексте закрепления Турции в Средиземноморье, в Сирии, Ираке, Ливии и, в некотором смысле, в Греции и на Кипре. Это империалистическая политика. На Южный Кавказ Турция вернулась главным образом для того, чтобы продолжить свою стратегию геноцида армян. Это направлено на выполнение конкретной задачи, поскольку на Южном Кавказе армяне являются последним оплотом на пути Турции для продолжения экспансии на юг и восток".

"(...) Это не просто политическая война. Это попытка геноцида армянского народа. Мы должны защищаться, как любой народ, которому угрожает истребление. Сейчас, в частности, мы понимаем, что есть только один выход из конфликта: немедленное прекращение военных действий. Другой возможности нет. В противном случае армянам грозят этнические чистки на территориях, контролируемых Азербайджаном", - полагает премьер-министр.

"(...) Россия является стратегическим партнером Армении. Армения также является одной из стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности и Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Мы надеемся на то, что Россия примет более эффективные и конкретные меры, чтобы остановить азербайджанско-турецкое наступление. Я считаю, что другие страны Минской группы и международного сообщества должны помочь России в достижении этой цели", - отмечает Пашинян.

"(...) В Москве нам удалось достичь договоренности по урегулированию конфликта. Это прекрасно показывает то, что мы готовы к переговорам. Если бы проблема заключалась только в Нагорном Карабахе, то переговоры уже начались бы при посредничестве одного или нескольких членов Минской группы. Но именно Турция препятствует переговорам и преследует собственную цель по укреплению своего влияния в регионе", - резюмирует собеседник издания.