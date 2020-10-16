Дикпики: зачем мужчины рассылают фотографии своего пениса?

"В Финляндии рассылка дикпиков теперь будет считаться сексуальным домогательством. Результат исследования о том, что движет отправителями таких фотографий, наводит на вопрос: почему, собственно говоря, иррациональными считают именно женщин?", - пишет журналистка немецкого издания Der Spiegel Самира Эль Квассиль.

"Онлайн-домогательства остаются широко распространенным явлением по всему миру, - указывает издание. - Опрос организации по защите прав детей Plan International, который был представлен в понедельник 11 октября в международный день девочек, показал, что почти 58% из опрошенных по всему миру 14 тыс. девочек и девушек испытывали сексуальные домогательства в интернете. В Германии их доля составила и вовсе 70%".

"Наиболее известным является, пожалуй, случай бывшего депутата США Энтони Винера, (...) который настолько желал впечатлить молодых женщин масштабом своей вирильности, что, очевидно, слишком поздно понял, что первую фотографию он опубликовал в Twitter на всеобщее обозрение вместо того, чтобы отправить ее в личном сообщении, на второй фотографии видно его четырехлетнего сына, а третью он отправил 15-летней девочке. Кстати, эта фотография пениса окольными путями привела к падению Хиллари Клинтон и проложила дорогу в Белый дом Трампу (...)", - отмечает автор статьи.

В исследовании, опубликованном в этом году в журнале Journal of Sex Research, были изучены мотивы, особенности личности и сексуального поведения мужчин, рассылающих дикпики.

"Исследователи проанализировали ответы нерепрезентативной выборки из 1087 мужчин. Половина из них признались, что уже отправляли фотографии пениса без спроса, то есть это делал каждый второй", - говорится в статье.

"Треть опрошенных отправляли фотографии, думая, что с помощью домогательства они смогут соблазнить их получательницу, - передает издание. - Каждый второй отправлял фото - и это особенно забавно - "в надежде, что в ответ получит такую же фотографию", будто мы находимся на школьном дворе, а обнаженные фото - это новые карты с покемонами. (...) Еще более смешным кажется в таком образе мыслей то обстоятельство, что весь интернет сегодня полон фотографий груди, за которые нет необходимости предварительно отправлять свои фото".

"Каждый пятый придерживался мнения, что "это обычный способ флирта" или что "если отправить достаточное количество фотографий, кто-то в конце концов отреагирует положительно". (...) Каждый четвертый отправлял фотографию своего органа без спроса, потому что "он гордился внешним видом своего пениса и хотел поделиться этим с остальными". (...) И каждый десятый делал это, потому что не был уверен во внешнем виде своего пениса и "надеялся, что кто-то положительно отреагирует на него, чтобы поднять свою самооценку".

"Неуверенные в себе мужчины рассылают фотографии самой интимной и уязвимой части своего тела, чтобы убедиться в своей мужественности так, чтобы ее подтвердила незнакомая женщина, которая в большинстве случаев, естественно, отреагирует отрицательно. И при этом считается, что иррациональными якобы являются женщины", - отмечает журналистка.

"Французский психоаналитик Каролайн Ледюк еще глубже проанализировала феномен дикпиков и поясняет, что при отправке таких фотографий действует неосознанный механизм: мужчина, по ее мнению, хочет одарить женщину своим пенисом, так как у нее его нет - и таким образом хочет ее в некотором смысле вооружить им. (...) Если рассматривать телефон как продолжение нашего собственного тела, скажем, как протез для коммуникации, а также продолжение нашего Я, (...), то, как говорит Ледюк, при отправке таких фотографий без спроса пенис символически проникает в нас, так как телефон является частью нас", - говорится в статье.

"Интересным образом это подходит к стремлениям Финляндии лишать свободы за отправку дикпиков, так как определение сексуального домогательства в Финляндии планируется дополнить и оно будет включать "вербальное домогательство, домогательство при помощи изображений или сообщений, фотографирования других или самообнажения", - резюмирует Der Spiegel.