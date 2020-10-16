Посмотри на меня

"Кошек принято считать своенравными и независимыми животными, однако такая репутация не совсем оправданна, ведь они проявляют весьма большой интерес к людям. При условии, что с ними правильно обращаются", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"В последние годы, благодаря исследованиям, на имидже необщительных, своенравных животных появилось несколько царапин: исследования показали, что кошки охотно контактируют с человеком. Они воспринимают свое имя, даже если оно произносится среди других слов или чужим человеком. (...) Когда кошки чувствуют себя неуверенно, они смотрят на своего человека и заметно радуются, когда после недолгого отсутствия он возвращается домой", - отмечает издание.

"Теперь британские ученые выяснили, что в успешном сближении человека и кошки важную роль играют глаза. Вероятно, внимательные владельцы кошек уже давно обратили на это внимание: порой кошки несколько раз подряд прикрывают наполовину свои веки, а потом иногда вовсе закрывают глаза. Ученые, опубликовавшие свое исследование в журнале Scientific Reports, называют этот феномен "эпизодами медленного моргания". Чтобы изучить, какую именно роль они играют, исследователи провели два эксперимента: сначала владельцы кошек должны были медленно моргать, глядя на животных, или, как в контрольной группе, вести себя нейтрально. В другом эксперименте обе роли брал на себя незнакомый человек. Результат: большинство кошек отвечали на медленное моргание владельцев или незнакомых людей и после этого зачастую подходили к ним ближе".

"О том, почему медленное моргание, судя по всему, ассоциируется у кошек с близостью, ученые могут лишь строить догадки. Возможно, животные делают так лишь потому, что это положительно воспринимается людьми. Но такое поведение также может быть стратегией по избеганию пристального взгляда, который кошки воспринимают как угрозу. Эпизоды медленного моргания также наблюдаются у других животных, например, у лошадей и коров. Такое поведение обычно и для человека: при так называемой улыбке Дюшена, искренней, естественной улыбке, люди похожим образом прищуривают глаза", - поясняет издание.

Ангела Бартельс, сотрудница ветеринарного факультета в Мюнхенском университете, уже давно налаживает контакт с кошками с помощью долгого моргания или отведения взгляда в сторону, говорится в статье.

"Британские исследователи требуют развивать исследования в этом направлении. Но то, что, несмотря на теоретическую коммуникабельность, общаться с этими животными не так просто, они наблюдали на своем опыте: некоторые кошки преждевременно заканчивали двухминутный эксперимент - теряя интерес и уходя прочь", - пишет Süddeutsche Zeitung.