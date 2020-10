16 октября 2020 г. Манвин Рана и Шон О'Нилл | The Times Расследование The Times: "Россияне распространяют фейковые новости об оксфордской вакцине от коронавируса" "В ходе расследования The Times была раскрыта российская кампания дезинформации, направленная на подрыв и распространение страха перед вакциной от коронавируса Оксфордского университета. В России были созданы картинки, мемы и видеоклипы, представляющие вакцину британского производства как опасную, и теперь посредники теперь стремятся распространить эти изображения в социальных сетях по всему миру", - пишет The Times. Основная идея изображений заключается в том, что вакцина, миллионы доз которой будут произведены фармацевтическим гигантом Astrazeneca, может превратить людей в обезьян, поскольку в качестве вектора в ней используется вирус шимпанзе. Кампания нацелена на страны, в которых Россия хочет продавать свою вакцину Sputnik V, а также на западные страны, говорится в статье. "Это может нанести ущерб не только Оксфордской программе, но и более широким глобальным усилиям по защите от вируса, поощряя теоретиков заговора и движение против вакцинации", - полагает газета. "(...) Источник в Уайтхолле назвал эту дезинформацию "безрассудным и презренным поведением, которое может нанести реальный ущерб здоровью людей". "Такая ложь наносит фундаментальный вред всем нам во всем мире, и мы должны быть начеку, чтобы выявлять и противодействовать этому виду деятельности, чтобы поддерживать предоставление фактической информации всем людям о Covid-19 и вакцинах", - добавил он. "(...) Изображения были переданы The Times человеком, вовлеченным в кампанию, который был обеспокоен тем ущербом, который это нанесет усилиям общественного здравоохранения. Неясно, была ли эта попытка пропаганды напрямую санкционирована Кремлем, но есть свидетельства того, что к ее организации и распространению причастны некоторые российские чиновники", - пишет газета. - (...) Осведомитель сообщил, что ключевая цель заключалась в том, чтобы разместить изображения на западных веб-сайтах и в таких странах, как Индия и Бразилия, где Россия пытается продавать свою вакцину". "Есть данные, что кампания уже началась. Один небольшой британский новостной сайт удалил два изображения из кеша вчера вечером после того, как The Times связалась с издателем. На связанном сайте в Брюсселе, где регистрируется 20 тыс. уникальных посетителей в месяц, все еще отображается один из мемов". "План также предусматривал, что российские государственные СМИ обратят внимание на эти изображения и заявят, что их появление свидетельствует об общественном скептицизме по поводу оксфордской вакцины. Репортажи с некоторыми из изображений появились в прошлом месяце в программе "Вести недели" в Москве, которую называют аналогом Newsnight на BBC Two. Месседж кампании перекликается с заявлениями высокопоставленных кремлевских чиновников, говорящих об "обезьяньей вакцины" и противопоставляющих ее российской вакцине, полученной на основе аденовируса человека". "(...) Антипрививочные настроения представляют собой проблему, - говорится в статье. - Исследование, проведенное Королевским колледжем Лондона и Ipsos Mori в августе, показало, что каждый шестой респондент в опросе утверждает, что определенно не примет или вряд ли примет вакцину. Опрос, опубликованный вчера в США, показал, что только 70% готовы пройти вакцинацию и около половины хотят подождать, пока не будут уверены, что прививки безопасны". "Аналитики, занимающиеся вопросами дезинформации, не хотят связывать эти материалы напрямую с российским государством, но им известно об использовании Москвой сообщений в социальных сетях, которые "трудно обнаружить". (...) Представитель российского посольства указал: "Предположение о том, что российское государство может вести какую бы то ни было пропаганду против вакцины Astrazeneca, само по себе является примером дезинформации. Очевидно, что это нацелено на дискредитацию усилий России по борьбе с пандемией, включая хорошее сотрудничество, которое мы установили с Великобританией в этой области". (...) Источник: The Times