16 октября 2020 г. Шейн Харрис, Эллен Накашима, Грег Миллер и Джош Доуси | The Washington Post Белый дом предупреждали, что Джулиани является мишенью операции российской разведки по передаче дезинформации Трампу "В прошлом году разведывательные агентства США предупредили Белый дом о том, что личный адвокат президента Трампа Рудольф Джулиани стал объектом операции по оказанию влияния со стороны российской разведки, сообщили четыре бывших чиновника, знакомые с этим вопросом. Предупреждения были основаны на нескольких источниках, включая перехваченные сообщения, которые показывали, что Джулиани взаимодействовал с людьми, связанными с российской разведкой во время поездки на Украину в декабре 2019 года, где он собирал информацию, которая, как он думал, разоблачит коррупционные действия бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сын Хантера", - пишет The Washington Post. "Разведка выразила обеспокоенность тем, что Джулиани использовали для передачи российской дезинформации президенту, заявили бывшие чиновники, говорившие на условиях анонимности при обсуждении конфиденциальной информации и разговоров. Предупреждения Белому дому, о которых ранее не сообщалось, заставили советника по национальной безопасности Роберта О'Брайена предупредить Трампа в частном разговоре о том, что любую информацию, которую Джулиани привозит из Украины, следует рассматривать как загрязненную Россией, сообщил один из бывших чиновников", - говорится в статье. "Месседж был таким: "Делайте то, что хотите, но ваш друг Руди работал с российскими агентами на Украине", - сказал этот источник. Чиновники хотели "защитить президента, чтобы он не выступил публично и не сказал что-либо глупое", особенно в связи с тем, что ему грозил импичмент за его собственные попытки заставить президента Украины провести расследование в отношении Байденов, - передает издание. - Но О?Брайен покинул встречу, не зная, удалось ли ему достучаться до президента. Трамп "пожал плечами" на предупреждение О?Брайена, сообщил бывший чиновник, и отклонил озабоченность по поводу деятельности своего адвоката, сказав: "Это Руди". "Джулиани посетил Белый дом 13 декабря, вскоре после того, как Судебный комитет Палаты представителей проголосовал за вынесение статей об импичменте, и встретился с Трампом на курорте президента во Флориде восемь дней спустя". "Предупреждения официальных лиц о Джулиани указывают на обеспокоенность разведывательного сообщества США тем, что Россия не только пытается повторить кампанию дезинформации, которую она проводила в 2016 году, но также теперь ей могут помогать, невольно или иным образом, лица, близкие к президенту США. В последние дни эти предупреждения приобрели новую актуальность. Информация, которую Джулиани искал на Украине, аналогична той, которая содержится в электронных письмах и другой корреспонденции, опубликованной на этой неделе газетой New York Post, которая, как сообщается в газете, была получена с ноутбука Хантера Байдена и была предоставлена Джулиани и Стивеном К. Бэнноном, бывшим главным политическим советником Трампа в Белом доме. The Washington Post не смогла проверить подлинность предполагаемой корреспонденции, которая касается деловых отношений Хантера Байдена на Украине и в Китае", - отмечает издание. "Бывшие чиновники заявили, что Джулиани не был объектом наблюдения со стороны разведки США, находясь на Украине, но имел дело с подозреваемыми российскими агентами, что привело к перехвату некоторых его сообщений. Джулиани был заинтересован в получении от своих зарубежных контактов информации о Burisma, украинской энергетической компании, членом совета директоров которой был Хантер Байден, а также о деятельности Байдена на Украине, в Китае и Румынии, сообщили два бывших чиновника. Рвение Джулиани было настолько явным, "что все [в разведывательном сообществе, знавшее об этом] говорили о том, как трудно будет попытаться заставить его остановиться, серьезно отнестись к идее о том, что его используют в качестве проводника для дезинформации", - сказал один бывший чиновник. "Ранее в 2019 году американская разведка также предупредила в письменных материалах, направленных в Белый дом, что Джулиани в своем стремлении получить информацию о Байденах общался с российскими активами". "По словам бывшего чиновника, рассказавшего о вмешательстве О?Брайена, несколько высокопоставленных должностных лиц администрации - "все понимали", что русские нацелены на Джулиани. (...) В текстовом сообщении в четверг Джулиани сказал, что ему никогда не сообщали, что Андрей Деркач, пророссийский депутат на Украине, с которым он встречался 5 декабря в Киеве, был агентом российской разведки (...)", - говорится в статье. Издание напоминает, что два месяца спустя Джулиани снова встретился с Деркачем в Нью-Йорке, пригласил его в свой подкаст, и продвигал необоснованные заявления Деркача о Байденах, назвав Деркача "очень полезным". В сентябре Министерство финансов США наложило санкции на Деркача за предполагаемую "кампанию влияния" против Джо Байдена, назвав украинца "активным российским агентом на протяжении более десяти лет", который поддерживает "тесные связи с российскими разведывательными службами". "В августе Управление директора национальной разведки публично охарактеризовало Деркача как часть российских усилий по вмешательству в выборы 2020 года путем очернения Байдена. Управление обвинило Деркача в "распространении утверждений о коррупции, в том числе путем огласки утечек телефонных звонков, с целью подрыва" Байдена и демократов", - указывает газета. (...) "Опасения чиновников по поводу того, что Джулиани может рассказать президенту, усугублялись обыкновенно яростной реакцией Трампа на негативные разведданные о России и ее усилиях с целью повлиять на политику США. "Каждый раз, когда вы разговариваете с президентом, независимо от того, какие у вас факты, стоит упомянуть Россию, и все - вы наступили на мину", - сказал один из бывших чиновников. Трамп назвал задокументированную российскую кампанию вмешательства в выборы "мистификацией", которая была сфабрикована, чтобы поставить под сомнение легитимность его выборов и подорвать его администрацию". "Трамп годами полагался на советы Джулиани. Но в последние месяцы, когда президент оказался позади в опросах, бывший мэр Нью-Йорка стал еще более близким доверенным, говорят помощники и чиновники. Джулиани посетил Белый дом для подготовки к дебатам, давал президенту советы относительно его реакции на пандемию коронавируса, продвигал противоречивый препарат гидроксихлорохин в качестве лекарства от COVID-19 и обсуждал, какие политические мероприятия и митинги, по его мнению, должен провести президент", - пишет The Washington Post. (...) Источник: The Washington Post