Страх перед местью Путина

"На протяжении 15 лет Гарри Каспаров был лучшим шахматистом мира. По окончании своей карьеры он занимался в России политической деятельностью, хотел стать демократической альтернативой правителю Владимиру Путину. Однако Путин нанес беспощадный ответный удар. Каспарову пришлось отвечать перед судом за провокацию массовых беспорядков, его друга и соратника Бориса Немцова застрелили в нескольких сотнях метров от Кремля. С 2013 года Каспаров из-за поступающих ему угроз живет в Нью-Йорке (...)", - пишет немецкий таблоид Bild. В интервью журналисту издания Юлиану Рёпке Каспаров говорит о движении России к диктатуре, бездействии Запада и страхе стать жертвой возмездия России.

"С 2005 по 2007 год мы возглавляли мирные протесты, пытались защитить гражданские права людей, проводили мирные демонстрации. Мы потерпели неудачу. (...) Я и мой друг Борис Немцов в пустоту кричали о том, что Путин создает диктатуру и крадет все права. Политические свободы, свободу мнений, свободу собраний. Меня неоднократно арестовывали и я даже подвергался избиению со стороны полиции. А реакция свободного мира была: "Ах, это мелочи", - указал собеседник издания.

"Диктатор - это тот, кто остается на своей должности, искажая в свою пользу законы и нейтрализуя оппозицию. Посмотрите на карьеру Путина. В нем присутствует каждая возможная черта диктатора. Даже открытая агрессия по отношению к соседним странам. Путин принял Россию от Ельцина и вместе с ней хрупкую демократию. (...) Существовали элементы политических свобод, у которых был потенциал сделать Россию настоящей демократией. Что сделал Путин? В первые три года он положил конец независимому телевидению. Потом он разрушил все независимые СМИ в стране. (...) Сегодня невозможно также зарегистрировать партии, если этого не хочет Кремль, а ты не готов стать марионеткой Кремля. К тому же, он нападал на другие страны и вмешивался во внутренние дела других государств. (...) Его ставленники контролируют все предприятия. Богатейшими людьми России являются сегодня товарищи Путина из Санкт-Петербурга", - подчеркнул Каспаров.

"Мадуро все еще есть, потому что есть Путин. Асад все еще есть, потому что есть Путин. Они научились у Путина: если ты действуешь в достаточной мере жестко, если тебя не интересуют возражения людей, если ты убиваешь достаточное количество своих противников, тогда ты можешь оставаться у власти. Санкции - это чистая формальность. Может быть, они и причиняют некоторый ущерб, но в итоге они не останавливают действия Путина. Что, в свою очередь, укрепляет Путина, так это отсутствие реакции со стороны свободного мира", - указал собеседник издания.

Отвечая на вопрос журналиста о том, боится ли он мести Путина, Каспаров отметил: "Боюсь ли я? Да, я беспокоюсь. (...) Беспокоится и моя семья. Но единственное, что мы можем сделать, это не ездить в те места, где действительно опасно. (...) Я не посещаю страны, в которых может свободно действовать российская разведка".