Армия добровольцев призвана остановить Путина

"Если "русские" действительно придут, поляки собираются сдерживать их всеми средствами.К боевым самолетам, ракетам, вертолетам и новым транспортным самолетам - все "Made in USA" - теперь добавится и своего рода партизанская армия", - пишет немецкий таблоид Bild.

"Польша боится российского вторжения - и поэтому усердно закупает американское оружие, - отмечает автор статьи Дирк Мюллер-Тедеран. - Теперь к нему должна добавиться полувоенная добровольческая структура. Несмотря на то, что военные эксперты называют ее "пушечным мясом", 100 "солдат по совместительству" из этого подразделения примут участие в специальных учениях в США, сообщает польская газета Rzeczpospolita".

"Газета процитировала представителя польской армии, по словам которого солдаты войск территориальной обороны ( Wojska Obrony Terytorialnej, WOT) отправятся на учения осенью", - передает издание.

"Войска территориальной обороны (включающие 20 тыс. человек, из них 2,1 тыс. женщины) были созданы после прихода к власти правительства партии "Право и справедливость" (PiS). С его точки зрения, это логичное решение перед лицом российской агрессии, не в последнюю очередь аннексии Крыма. До 2024 года численность войск должна увеличиться до 53 тыс. человек", - говорится в статье.

"Расширение войск - это "один из элементов оборонительного и сдерживающего потенциала польской армии", говорит министр обороны Польши Мариуш Блащак".

На войска территориальной обороны Варшава денег не жалеет, отмечает издание: в прошлом году на них было выделено около 250 млн евро.

"Планируется, что войска территориальной обороны, в состав которых входят бывшие профессиональные военнослужащие Польши, должны пополняться в основном добровольцами из занятого населения. (...) Их "базовая подготовка" предполагает 16 учебных дней, а также обучение по выходным, включающее 8 двухдневных учебных сборов".

"В случае вооруженного конфликта это подразделение должно будет тесно сотрудничать с регулярной армией. В мирное время министерство обороны намерено задействовать WOT и в отношении "угроз не военного характера", например, для противодействия дезинформационным кампаниям или попыткам дестабилизировать внутреннюю ситуацию в государстве".

При этом, указывает издание, Польша продолжает усиленно закупать американскую военную технику: в начале недели Варшава, по словам Блащака, направила в Вашингтон официальный запрос на покупку 5 транспортных самолетов Hercules класса C-130H, актуальная стоимость которых составляет 30,1 млн долларов за единицу. "Кроме того, министерство направило запрос на покупку американского противотанкового ракетного комплекса типа Javeline, включающего 60 пусковых установок и около 185 ракет. Госдеп США, в свою очередь, дал в среду зеленый свет на продажу Польше 32 истребителей Lockheed Martin F35. Общая сумма: 6,5 млрд долларов", - сообщает Bild.