По мнению эксперта, Россия может вмешаться в канадскую избирательную кампанию

"(...) Новое исследование Университета Калгари предрекает, что Россия, преследуя свои интересы в Арктике, попытается вмешаться в канадскую избирательную кампанию", - пишет Le Huffington Post.

"Автор документа Сергей Суханкин упомянул в интервью, что потенциал влияния Москвы остается относительно умеренным, поскольку канадское общество не настолько расколото, как другие регионы, в прошлом ставшие объектами вмешательства, такие как Соединенные Штаты в ходе президентских выборов 2016 года и Великобритания во время референдума по "Брекзиту", - отмечает автор публикации Майк Бланчфилд.

"Кремль демонстрирует растущее желание доминировать в Арктике, где Россия соревнуется с Канадой. Это означает, что Канаде следует ожидать усиления кибератак, особенно со стороны хакеров-активистов", - пишет Суханкин, член Американского аналитического центра Jamestown Foundation и профессор Университета Калгари.

"Канада, которая считается одним из главных соперников России в Арктике, должна быть готова к возможности вмешательства в октябрьские парламентские выборы", - говорится в статье.

"Оттаве в ближайшем будущем следует подготовиться к росту кибератак, дезинформации и усилению пропаганды, направленной против Канады", - считает Сергей Суханкин. Однако Суханкин отмечает, что дезинформационная работа Москвы направлена, в первую очередь, на российскую публику и необязательно стремится повлиять на голосование канадцев. Такие операции являются частью более широкого плана Кремля, нацеленного показать российской общественности "уродливую сторону демократии и либерализма", говорит он.

"Аргументы, выдвинутые экспертом, перекликаются с предупреждениями, изложенными либеральным правительством и канадскими спецслужбами", - говорится в публикации. - Правительство Джастина Трюдо создало предназначенную для выборов рабочую группу по угрозам в области безопасности и разведывательных данных. Речь идет о комитете из пяти высокопоставленных чиновников, ответственном за мониторинг любой попытки иностранного вмешательства в избирательную кампанию",.

"(...) Кампании по дезинформации, которые проводит Россия, затрагивают и другие вопросы, говорится в докладе. Москва пытается выставить в смешном свете канадское военное присутствие в Латвии в рамках миссии НАТО", - отмечается в статье. (...)