Надо ли бояться "супер-ракет" Владимира Путина?

"(...) Российский президент объявил в прошлом году о разработке множества ракет нового поколения, представленных как неуязвимые. Это введение в заблуждение или реальность? Эксперты ставят под сомнение характер этих программ, которые, по их мнению, скорее отражают стремление России предстать в сильной позиции на случай возобновления стратегического диалога с Соединенными Штатами, сегодня находящегося на крайне низком уровне", - пишет корреспондент Le Figaro в Москве Ален Барлюэ.

"(...) Когда в прошлом году президент России представил новые ракетные системы, он подчеркнул их способность обходить противоракетную оборону противника. Большинство из этих систем уходят корнями в кризис противоракетной обороны между Россией и США", - подчеркивает Петр Топычканов, специалист по разоружению в Стокгольмском институте исследования проблем мира (SIPRI).

"1 марта 2018 года Владимир Путин посвятил большой раздел своего ежегодного послания к Федеральному собранию рассказу о разработке новых ракет. За несколько дней до президентских выборов такой месседж имел двойную значимость: внутреннюю и международную. Во время этой презентации российский президент приподнял завесу над военным арсеналом, достойным звездных войн", - отмечает журналист.

"(...) Особое внимание привлек "Буревестник": дозвуковая ядерная ракета, оснащенная ядерной энергоустановкой, как и подводный аппарат "Посейдон", летящая на высоте 50-100 м от земли, необнаруживаемая, способная увернуться от противоракетной обороны и радиус действия которой будет почти неограниченным. "Непобедимое" оружие, воскликнул тогда Владимир Путин", - говорится в статье.

"Можно ожидать, что "Буревестник" прилетит с российской территории, но он может прийти с запада, обогнув планету", - указывает военный эксперт и главный редактор журнала "Арсенал Отечества" полковник Виктор Мураховский. Эти "новые" системы, объясняет он, входят в число десятков программ, разработки которых начались в 1980-х годах в ответ на "звездные войны", объявленные Рональдом Рейганом.

"Технические данные этого оружия не являются достоянием публики, но я бы сказал, что они не приводят к реальному технологическому и стратегическому прорыву", - отмечает Дмитрий Стефанович, научный сотрудник Института исследования проблем мира и безопасности при Гамбургском университете (IFSH). "Они просто максимально используют существующие концепции и возможности, оптимизированные новыми материалами и миниатюризацией", - уточняет он.

"(...) По словам одного специалиста, гиперзвуковой комплекс "Авангард" будет в рабочем состоянии и может быть развернут уже в этом году, и к 2027 году число таких комплексов должно достичь 10-12 единиц. Межбаллистическая ракета "Сармат" должна была пройти полетные испытания в этом году (на 2021-2022 годы запланировано 3-5 единиц этой ракеты). Торпеда "Посейдон" могла пройти испытания, но ее носитель все еще находится в стадии производства. Что касается "Буревестника", то, по утверждениям россиян, крылатая ракета с ядерной энергоустановкой успешно прошла испытания. Американцы же уверяют, что прошло пять испытаний, и все эти пуски завершились авариями. Был ли взрыв, произошедший 8 августа на испытательном полигоне на севере Росси и повлекший за собой несколько смертей и повышение радиоактивности, связан с "9М730" (кодовое название "Буревестника")?" - задумывается автор статьи.

Многие эксперты сомневаются в этом, пишет Le Figaro. По мнению Дмитрия Стефановича, это оружие, задуманное как оружие возмездия, "не должно производиться массово и, возможно, даже не будет развернуто".

"(...) В нынешних условиях я бы говорил не о гонке вооружений, а о конкуренции между военными технологиями", - считает Стефанович. По его мнению, "цель - получить ограниченные технологические преимущества, а не полное господство на поле битвы".

"Гонка никогда не прекращалась, но качество заменило количество", - резюмирует полковник Виктор Мураховский. По словам наблюдателей, несмотря на милитаризацию российской внешней политики, у страны в любом случае не хватило бы средств для возобновления широкомасштабной стратегической гонки. В частности, по этой бюджетной причине Россия заинтересована в возрождении контроля над вооружениями "при условии, что это отвечает ее интересам", - поясняет эксперт по разоружению.

"(...) Решение о введении в эксплуатацию "супер-ракет" будет приниматься применительно к переговорам с США об ограничении систем ПРО", - полагает полковник Мураховский. По его мнению, это новое оружие в значительной степени приближается к "аргументам для обсуждения".

"Россия придерживается противоречивой логики в диалоге с США, - заявляет заместитель директора аналитического центра Обсерво при франко-российской торгово-промышленной палате Игорь Деланоэ. - Дело не в том, чтобы возродить гонку вооружений, создавая миллионы танков, а в том, чтобы продемонстрировать американцам, что она может обойти их противоракетную оборону и что все их усилия по ее укреплению будут обречены на провал".