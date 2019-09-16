Атаки на Саудовскую Аравию вызывают рост цен на нефть

"После того, как в субботу беспилотные летательные аппараты атаковали нефтяные объекты в Саудовской Аравии, в понедельник 16 сентября выросли цены на нефть, что привело к уменьшению добычи нефти в два раза. Цена на нефть марки Brent выросла на 10% и достигла 66 долларов за баррель. Такой резкий рост цен был ожидаемым, и теперь вопрос в том, насколько он будет устойчивым", - пишет Le Monde.

"(...) Эти атаки более чем наполовину сократили производство нефти в Саудовской Аравии, потерявшей 5,7 млн баррелей в день - что соответствует примерно 5 % мирового предложения. Это самое резкое падение добычи нефти в истории, даже большее, чем во время первой войны в Персидском заливе", - сообщает автор публикации Набиль Ваким.

"(...) Еще неизвестно, сколько времени потребуется на то, чтобы вернуться к нормальной жизни. По мнению ряда экспертов, Саудовская Аравия, начиная с понедельника, сможет восстановить не менее трети потерянного производства. В специализированном бюллетене Energy Intelligence говорится, что компания Aramco "собирается восстановить до 40 % потерянной добычи, то есть около 2,3 млн баррелей в день. Консалтинговая фирма Energy Aspect также подсчитала, что страна сможет восстановить почти половину потерянного производства уже в понедельник", - отмечает автор статьи.

"(...) Ссылаясь на источники, близкие к этому досье, газета The Wall Street Journal пишет, что на восстановление производственных мощностей уйдут недели. Однако один из ее источников сказал: "Мы должны быть в состоянии вернуть на рынок 2 млн баррелей в день [...] к [понедельнику]", - говорится в публикации.

"(...) Как ни парадоксально, но это повышение - если оно останется ограниченным - не обязательно станет плохой новостью для Саудовской Аравии, которая уже в течение нескольких месяцев стремилась к росту цен. То же самое относится к Тегерану, там, вероятно, будут рады повышению цен", - комментирует журналист.

"Однако такая ситуация может сильно повлиять на доверие трейдеров по отношению к Эр-Рияду", - пишет Le Monde.

"Месторождение Абкайк является чувствительным местом энергетической системы Саудовской Аравии. Даже если экспорт возобновится в течение одних или двух суток, его неуязвимая репутация сильно пострадает", - заявила агентству Reuters Хелима Крофт из RBC Capital Markets.

"Тем более, что наследный принц королевства Мухаммед Бен Салман особенно нуждается в стабильности, чтобы обеспечить размещение бумаг нефтяного гиганта страны Saudi Aramco на международной бирже. Перебой снабжения или новая атака в ближайшие дни может поставить под угрозу этот важнейший для страны финансовый проект", - резюмирует Ваким.