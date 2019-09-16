В организме почти всех детей обнаружены пластификаторы

От маленьких детей до подростков - у всех в организме были обнаружены следы веществ, входящих в состав полимерных материалов. Это следует из неопубликованного исследования, проведенного Федеральным ведомством Германии по охране окружающей среды и Институтом Роберта Коха и имеющегося в распоряжении немецкого издания Der Spiegel.

Объектом исследования стали 2,5 тыс. детей и подростков в возрасте от 3 до 17 лет. "В анализах мочи 97-100% участников были обнаружены следы 11 из 15 исследуемых веществ, преимущественно следы содержащихся в пластике пластифицирующих агентов", - сообщает издание.

"Наше исследование однозначно показывает, что вместе с развитием производства вещества, входящие в состав полимерных материалов, все чаще обнаруживаются и в организме, - подчеркнула Марике Колосса-Геринг, токсиколог Федерального ведомства по охране окружающей среды и один из авторов исследования. - При этом по-настоящему тревожно то, что больше всего поражены маленькие дети, являющиеся наиболее уязвимой группой".

"Особые опасения внушают высокие показатели ПФОК (перфтороктановой кислоты). У 20% участников ее содержание превышало предельно допустимую концентрацию, у маленьких детей ее количество было даже выше", - говорится в статье.

"В опытах, проведенных на животных, ПФОК, входящая в состав верхней одежды и защитного слоя сковород, имела канцерогенное воздействие и нарушала фертильность, - подчеркивает издание. - В ЕС запрет на использование этого вещества вступит в силу в 2020 году".

Результаты исследования также показывают увеличение содержания в организме детей заменителей ранее запрещенных химикатов, что является критическим сигналом, считает эксперт по влиянию экологии на здоровье Беттина Хоффманн. "Опасные вещества не должны заменяться химикатами с похожими, внушающими опасения характеристиками, говорит она".

"Кроме того, необходимо изучить, как именно химикаты попадают в организм человека, указывает эксперт. Так, в результатах исследования среди обнаруженных в организме детей химикатов имеются вещества, содержащиеся в косметике, детских игрушках и медицинской продукции".

Исследование также продемонстрировало долгосрочный эффект введения запрета на использование некоторых веществ. Так, в сравнении с результатами исследования, проведенного в 2006 году, было зафиксировано снижение содержания в анализах участников свинца, передает Der Spiegel.