Путин не торопится

"После успешного обмена пленными с Россией президент Украины Зеленский хочет провести встречу с Владимиром Путиным - причем в самое ближайшее время. Однако в Москве жмут на тормоз", - пишет немецкий журнал Der Spiegel.

"В пятницу президент Украины Владимир Зеленский получил необычный подарок: пластиковую банку, обклеенную синей и голубой бумажными лентами - в цвета украинского флага. В течение 5 лет пребывания в российской тюрьме режиссер Олег Сенцов использовал ее для хранения чая и защищал от надзирателей, которые то и дело отбирали ее и отрывали флаг", - передает журналист Кристиан Эш. Сенцов хотел бы, чтобы эта банка вскоре наполнилась нагрудными знаками тех украинских заключенных, которые все еще ждут в российских тюрьмах своего освобождения.

"Зеленский (...) обещал во время предвыборной кампании, что сделает все для окончания войны в Донбассе и возвращения пленных украинцев. То, что он говорил об этом всерьез, показал крупный обмен пленными с Россией на прошлых выходных, благодаря которому свободу получил и Олег Сенцов".

"Вопрос заключается в следующем: означает ли этот обмен пленными прорыв в отношениях между Киевом и Москвой? И, если да, каким будет следующий шаг, на который можно надеяться?".

"Подвижки, бесспорно, есть. Запланирована встреча на высшем уровне: в присутствии президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель Зеленский и президент России Владимир Путин должны определить в Париже дальнейшие шаги по решению конфликта в Донбассе. Это будет первый саммит в так называемом "нормандском формате" за последние 3 года. Территории на Донбассе, отделившиеся от Киева после революции Евромайдана, фактически находятся в распоряжении России", - говорится в статье.

"Уже в тот же день, когда Зеленский принимал в Киеве подарок от Сенцова, Москва умерила его пыл: встреча в Париже возможна не раньше чем в октябре, сообщил помощник Путина по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков. Зеленский же хотел провести встречу еще в этом месяце. Он торопится, Москва - нет. Также и еще один обмен пленными Зеленский предлагал провести непосредственно после первого, и здесь Москва также нажала на тормоз. Такой обмен, сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, требует "очень, очень кропотливой и наверняка растянутой по времени работы". Когда наполнится банка, которую подарил Зеленскому Сенцов, остается, таким образом, неясным", - констатирует издание.

"Не только в Москве, но и в Киеве сопротивляются темпу Зеленского, пусть и по другим причинам. Здесь боятся, что президент второпях сделает России такие уступки, о которым потом может пожалеть", - отмечает Эш.

"Уже цена обмена, осуществленного в начале сентября, оказалась высокой: Украине, среди прочих, пришлось передать России Владимира Цемаха, которого считают одним из подозреваемых по делу о сбитом в 2014 году малазийском Боинге. (...) Уступки Москвы в сравнении с этим кажутся безобидными. Так, 24 моряка России все равно пришлось бы освободить после решения Международного трибунала по морскому праву в Гамбурге".

"В сравнении с обменом пленными переговоры по Донбассу являются значительно более сложными. Хотя Минские соглашения 2015 года и определяют в основных чертах то, как правительство в Киеве может вернуть себе контроль над сепаратистскими регионами, в них много подводных камней и их интерпретация неоднозначна", - указывает автор статьи.

"Как бы сильно ни желал Зеленский быстрых успехов, преграды становятся для него все выше", - резюмирует Der Spiegel.