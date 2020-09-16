Российские следователи хотят присутствовать на допросе Навального

"Российские следователи хотят участвовать в допросе отравленного оппозиционного политика Навального в Германии. По информации Der Spiegel, об этом ходатайствует генеральная прокуратура России".

"По информации Der Spiegel, генеральная прокуратура России направила правительству ФРГ второй запрос об оказании правовой помощи по делу об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. Документ поступил в понедельник вечером в ответственное Федеральное управление юстиции в Бонне. В нем российская сторона ходатайствует о разрешении ее участия в возможном допросе Навального немецкими следователями", - передает издание.

"О просьбе разрешить присутствие на допросе Навального российские правоохранительные органы сообщили еще в конце прошлой недели. Официально поданное ходатайство согласуется с первым российским запросом о предоставлении правовой помощи, в котором запрашивались сведения о состоянии здоровья Навального и который в настоящий момент рассматривается берлинской юстицией", - говорится в статье.

"Ходатайство российских следователей о разрешении на участие в допросе Навального рассматривается федеральным правительством и соответствующим берлинским ведомством юстиции. Как заявил в ответ на запрос Der Spiegel представитель главного управления юстиции при Сенате Берлина, представители прокуратуры Берлина с Навальным пока не беседовали", - пишет Der Spiegel.