"Шведские эксперты по химическому оружию уверены, что критик Кремля Алексей Навальный был отравлен "Новичком". "Мы можем однозначно подтвердить, что проба господина Навального содержала яд нервно-паралитического действия из семейства "Новичок", - сказала в разговоре с Der Spiegel Оса Скотт из Шведского института оборонных исследований (FOI)".

"Германия передала учреждению, расположенному в городе Умео на севере Швеции, анализ крови Навального после того, как ранее лаборатория бундесвера обнаружила яд в организме российского оппозиционного политика. По данным федерального правительства, результат исследования был подтвержден и одним из французских институтов", - говорится в статье.

"Отравляющие вещества нервно-паралитического действия из семейства "Новичок" крайне ядовиты, - сказала в разговоре с Der Spiegel Скотт, руководящая в FOI отделением, занимающимся изучением химических, биологических и радиоактивных веществ. - Одна капля может убить". Более подробной информации о найденном в организме Навального варианте "Новичка" исследовательница не предоставила".

"Исследовательский институт FOI находится в подчинении шведскому министерству обороны. В 2013 году эксперты учреждения участвовали в расследовании ООН применения отравляющего газа в сирийской Гуте, пригороде Дамаска, и, по их собственным данным, смогли подтвердить, что во время атаки был использован зарин", - пишет Der Spiegel.