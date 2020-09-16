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16 сентября 2020 г.
16 сентября 2020 г.

Вольф Видманн-Шмидт | Der Spiegel

"Одна капля может убить"

"Шведские эксперты по химическому оружию уверены, что критик Кремля Алексей Навальный был отравлен "Новичком". "Мы можем однозначно подтвердить, что проба господина Навального содержала яд нервно-паралитического действия из семейства "Новичок", - сказала в разговоре с Der Spiegel Оса Скотт из Шведского института оборонных исследований (FOI)".

"Германия передала учреждению, расположенному в городе Умео на севере Швеции, анализ крови Навального после того, как ранее лаборатория бундесвера обнаружила яд в организме российского оппозиционного политика. По данным федерального правительства, результат исследования был подтвержден и одним из французских институтов", - говорится в статье.

"Отравляющие вещества нервно-паралитического действия из семейства "Новичок" крайне ядовиты, - сказала в разговоре с Der Spiegel Скотт, руководящая в FOI отделением, занимающимся изучением химических, биологических и радиоактивных веществ. - Одна капля может убить". Более подробной информации о найденном в организме Навального варианте "Новичка" исследовательница не предоставила".

"Исследовательский институт FOI находится в подчинении шведскому министерству обороны. В 2013 году эксперты учреждения участвовали в расследовании ООН применения отравляющего газа в сирийской Гуте, пригороде Дамаска, и, по их собственным данным, смогли подтвердить, что во время атаки был использован зарин", - пишет Der Spiegel.

Источник: Der Spiegel


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