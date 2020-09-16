Когда туалет говорит "Добро пожаловать!"

"Серией новых общественных туалетов Япония чествует свою известную на весь мир "туалетную культуру". Уже само слово "культура" показывает: здесь не идет речь о естественной потребности", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

В парке Йойоги-Фукамачи в районе Сибуя в Токио наибольшее внимание людей привлекает к себе туалет. "Это туалет из трех кабинок, который архитектор Сигэру Бан построил с цветными стеклянными стенами. Снаружи можно заглянуть внутрь и увидеть, занят ли туалет и чисто ли там. Как только дверь будет закрыта изнутри, стены станут непрозрачными", - отмечает журналист Томас Хан.

Поводом для создания прозрачных туалетов стали Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио, которые из-за пандемии были перенесены на следующее лето. "Мы хотим представить иностранным гостям нашу туалетную культуру", - говорит Хирофуми Мацутаке, представитель компании Toto, производящей туалеты.

"Ни одно место в повседневной жизни не является таким неизбежным, как туалет, - пишет издание. - Утилизация испражнений - решающий фактор для гигиены и здоровья общества. (...) А Япония является одной из образцовых стран в мире в плане гигиены. Кажется, чистота является здесь вопросом национальной чести. Общественные туалеты зачастую представляют собой шедевры чистоты - при этом пользующиеся ими люди ничего не должны за это платить, как это давно принято в Германии. Также и туалеты в японских домах являются высокотехнологичными приспособлениями, которые с помощью специальной дезинфицирующей воды, экономных сливных механизмов и умной вентиляции борются с грязью и запахами".

"Когда-то основатель компании Toto Кацухико Окура вдохновился европейскими керамическими унитазами. Он воссоздал их в Японии и тем самым способствовал тому, что они заменили старые напольные унитазы. Хирофуми Мацутаке говорит, что и предшественники современных японских туалетов были родом из-за границы, из США и Швейцарии. Это были медицинские приборы, которые использовались для ухода за лежачими пациентами", - говорится в статье.

"Японские инженеры совместили их с обычными туалетами. В 1980 году Toto представила свой первый унитаз с функцией биде и регулируемой температурой воды. "В начале он был принят не особенно хорошо", - говорит Мацутаке. (...) Но сегодня почти никто не хочет отказываться от обогреваемых сидений унитаза и функции гигиенического душа. По данным Toto, в 80% всех японских семей унитаз оснащен дополнительными функциями".

"(...) Уже давно имеются и унитазы, в которых самостоятельно поднимается крышка, когда кто-то к ним приближается. "В качестве приветствия", - говорит Мацутаке. Кроме того, некоторые унитазы в офисных зданиях издают звуки смыва, когда кто-то на них сидит; они должны заглушить звуки, которых человеку в туалете не всегда удается избежать. Более искусные домашние унитазы имеют мягкую подсветку, чтобы во время ночного посещения туалета не прерывать дремоту человека. В японской туалетной индустрии действительно продумано все", - отмечает издание.

"Появится ли когда-нибудь туалет, который будет приветствовать посетителей изящным поднятием крышки, подавать напитки, складывать туалетную бумагу? Хирофуми Мацутаке скорее считает, что туалет будущего будет играть роль в управлении здравоохранением. Например, автоматически анализируя образцы мочи или стула", - передает Süddeutsche Zeitung.