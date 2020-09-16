"Для санкций пока слишком рано"

"Политик из партии СДПГ Йоханн Заатхофф - новый координатор правительства ФРГ по сотрудничеству с Россией. В дебатах о деле Навального он предостерегает от поспешных реакций", - пишет немецкое издание Der Tagesspiegel.

"(...) На своей новой должности Заатхофф отвечает не только за отношения с Россией. Официально он является "координатором сотрудничества по линии общественности с Россией, странами Центральной Азии и "Восточного партнерства". Таким образом, в сферу его компетенции входят двенадцать государств, от Украины и Азербайджана до Узбекистана", - отмечает журналистка Клаудия фон Зальцен.

"Во фракции СДПГ политик не специализируется на внешней политике, он является координатором энергетической политики, - поясняет издание. - (...) Искать диалога, слушать и устанавливать контакты - таковы главные задачи Заатхоффа на его новом посту. Ведь он отвечает не за правительственные контакты, а за сотрудничество на уровне общественности. "Важно быть на равных", - подчеркивает он".

"Впрочем, к исполнению своих обязанностей он приступает в сложный период, - отмечает Der Tagesspiegel. - После отравления лидера российской оппозиции Алексея Навального германо-российские отношения потерпели серьезный ущерб. Заатхофф также призывает Россию к расследованию преступления. "Ведь российская сторона сама должна быть заинтересована в том, чтобы раскрыть это дело", - говорит он. Впрочем, в немецких дебатах о реакции на дело Навального некоторые вещи он считает поспешными: "Сейчас нельзя пропускать ни один шаг и уже говорить о санкциях. Для них пока слишком рано".

"По его мнению, реакцией необязательно должны быть санкции. Дело Навального - это не вопрос отношений между Германией и Россией, оно требует международной реакции, говорит Заатхофф и добавляет: "Я выступаю за то, чтобы оставаться в диалоге с российской стороной. Мы же не можем просто сказать, что с русскими все равно больше невозможно разговаривать".

"Скепсис Заатхоффа в дебатах о санкциях, вероятно, связан с его позицией по "Северному потоку-2", - полагает автор статьи. - "Я по-прежнему поддерживаю этот газопровод и также считаю его необходимым. Есть весомые энергополитические основания для строительства "Северного потока-2", - говорит Заатхофф. Он указывает на то, что Россия поставляет более 40% потребляемого в Германии природного газа. "Даже если мы не достроим "Северный поток-2", 40% нашего природного газа все равно будет поступать из России", - отмечает Заатхофф".

"В деле Навального у Заатхоффа есть еще одно небольшое желание, - пишет Der Tagesspiegel в заключение. - Он охотно лично встретился бы с теми, кто помог транспортировать отравленного оппозиционера в Германию. Но пока он решил с этим повременить. "Это же не должно стать для меня PR-акцией, - говорит Заатхофф. - Я хочу просто сказать спасибо".