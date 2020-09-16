Предложение на миллиард

"5 августа министр финансов Германии Олаф Шольц позвонил своему американскому коллеге Стивену Мнучину, - повествует немецкое издание Die Zeit. - Правительство Германии "очень обеспокоено" недавними угрозами введения санкций в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2, заявил Шольц. (...) Во время разговора Шольц сообщил, что хочет представить Мнучину новое предложение. Спустя два дня сотрудники министерства Шольца направили в Вашингтон конфиденциальный неофициальный правительственный документ под названием Non-Paper Germany, в котором были сформулированы предложения. Документ является новой попыткой правительства ФРГ все-таки спасти газопровод между Россией и Германией, вокруг которого ведутся жесткие политические бои".

"Вашингтон настолько решительно борется с газопроводом потому, что президент США Дональд Трамп предпочел бы продавать немцам американский газ", - поясняет журналист Хольгер Штарк. Однако для приема сжиженного газа Европе необходимые специальные терминалы. Ранее Германия одобрила строительство двух терминалов в портах Брунсбюттеля и Вильгельмсхафена, однако они являются крайне дорогими.

"В неофициальном документе правительство ФРГ обещает теперь "значительно увеличить общественную поддержку строительства" терминалов "путем предоставления суммы до 1 млрд евро". Таким образом, для США откроется прибыльный доступ к европейскому газовому рынку", - говорится в статье.

"К тому же речь идет о двух уступках, которые важны для восточноевропейских стран: Германия, говорится в берлинском документе, интенсивно боролась за заключенный в конце 2019 года договор о долгосрочной поставке газа через Украину, который гарантирует украинскому правительству миллиарды за транзит газа. Правительство ФРГ также помогает Польше в ее стремлениях гарантировать себе энергообеспечение, поддерживая средствами ЕС строительство еще одного газопровода, а также польского терминала для американского сжиженного газа. Это, пишет Шольц Мнучину, "три столпа" немецкого предложения по достижению компромисса относительно "Северного потока-2".

"(...) Выражаясь кратко, немецкая миллиардная инвестиция призвана спасти "Северный поток-2", - пишет издание. - Впрочем, взамен правительство ФРГ требует, чтобы американцы во многом пошли ему навстречу. "В ответ США разрешат беспрепятственное завершение строительства и эксплуатацию "Северного потока-2". А также: "Существующие правовые возможности введения санкций не используются в полной мере".

Письмо, отмечает издание, было составлено до отравления российского оппозиционера Алексея Навального, которое вызвало дискуссию о преждевременном завершении проекта "Северный поток-2". Правительство ФРГ пока пребывает в нерешительности. "Однако на следующей неделе, вероятно, будет принято как минимум предварительное решение о судьбе газопровода, когда 24 и 25 сентября в Брюсселе пройдет новый саммит ЕС. Немцам по-прежнему приходится ждать американских санкций. На неофициальный документ Мнучин, говорят в Берлине, пока отреагировал соответствующим образом, а именно не дал никакого ответа", - пишет Die Zeit.