Коронакризис в России: Владимир Путин ушел на самоизоляцию

"Владимир Путин ушел на карантин. В России предполагают, что это связано не только со случаями заражения коронавирусом в его окружении", - пишет немецкое издание Frankfurter Rundschau.

"Президент чувствует себя прекрасно, он абсолютно здоров, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. "Эффективность "Спутника V" доказана, она весьма высокая, эффективность президента Путина еще выше", - сказал он".

"Во вторник Владимир Путин на заседании кабинета министров, проходившем по видеосвязи, объявил, что не сможет поехать в Таджикистан, как планировал, а будет вынужден уйти на самоизоляцию. Несколько человек из его ближайшего окружения якобы заболели Covid-19, включая сотрудника, с которым он непосредственно работает, хотя он был неоднократно вакцинирован, - передает журналист Штефан Шолль. - (...) Вчера, несколько видеоконференций спустя, по крайней мере, лояльная к линии власти Россия смогла вздохнуть с облегчением: "гарант" в отличной форме".

"Тем не менее, возникает вопрос: почему Владимир Путин, будучи здоровым, находится на карантине? Хотя, по его собственным словам, он дважды прививался вакциной "Спутник V", лучшей в мире вакциной от коронавируса, как говорил сам Путин. И почему он ушел на самоизоляцию за три дня до начала выборов в Госдуму и непосредственно перед запланированными саммитами постсоветского военного альянса ОДКБ и Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе в Таджикистане? В соседнем с Афганистаном государстве после прихода там к власти талибов* различные партнеры из Центральной Азии, вероятно, надеются на лидерские качества российского президента. Не говоря уже о российских избирателях", - отмечает издание.

"Путин может себе такое позволить, - сказал в разговоре с FR петербургский политолог Дмитрий Травин. - Правила западной политики здесь не работают, это никак не повлияет на результаты выборов". К Душанбе Путина можно подключить по видеосвязи. Хорошо информированная газета "Коммерсантъ" предполагает, что Путину, возможно, просто затруднительно ехать в Таджикистан, предпоследнюю в географическом смысле республику СНГ. Политолог Травин считает, что у Путина, которому почти 69 лет, действительно могут быть медицинские причины для такого нежелания. Возможно, он все-таки не вакцинирован, как предполагают многие россияне в связи с отсутствием фотографий вакцинации? Однако если ближайшие соратники Путина действительно заразились, это не говорит об эффективности вакцины, используемой Кремлем", - указывает FR.

"Как это часто бывает с происходящим в Кремле и вокруг него, остается лишь гадать на кофейной гуще. Одно из самых популярных предположений в интернете - в самоизоляции президент чувствует себя наиболее комфортно. Он публичный политик по назначению, а не по призванию, сказал политолог Станислав Белковский в интервью "Радио Свобода"**. И с помощью путинского карантина Кремль хочет предотвратить слишком высокую явку на выборах, которые пройдут с пятницы по воскресенье, особенно среди колеблющихся избирателей, которые опасаются коронавируса. С посланием: "Оставайтесь дома, как Владимир Путин", - пишет Frankfurter Rundschau.

*организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации

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