16 сентября 2021 г. Прейа Илан | The Guardian Возвращение фетиш-моды стало реакцией на локдаун, утверждают эксперты "На этой неделе, спустя 40 с лишним лет после того, как Вивьен Вествуд впервые открыла свой SEX-бутик, Ким Кардашьян и Мадонна шокировали своими фетишистскими нарядами. Мадонна появилась на MTV VMA в латексном ансамбле Atsuko Kudo, кожаных перчатках и кепке, в то время как Кардашьян для Met Gala выбрала скрывающий лицо полностью черный лук Balenciaga (преднамеренный намек на недавний образ Канье Уэста). На том же мероприятии актер сериала "Сплетница" Эван Мок был в маске с шипами от Thom Browne. Так почему же эти нишевые наряды стали мейнстримом?" - задается вопросом The Guardian. "Исторически фетиш-одежда становилась популярной после экономических спадов или крупных событий, таких как первая и вторая мировые войны, и Лу Остин, совладелица фетиш-сайта MegaPleasure, считает, что это связано с коллективной травмой. "Я не удивлюсь, если эта пандемия спровоцирует возрождение ношения масок как в спальнях, так и на подиумах как намек на общую травму утомления, которую мы все пережили в последний год или около того", - говорит она. "Возрождение фетиш-моды отчасти является реакцией на локдаун", - говорит профессор Эндрю Гроувс, куратор выставки Undercover, которая изучила вопрос о ношении маски в общественных местах во время пандемии. "Последние 18 месяцев мы все были в странных БДСМ-отношениях с правительством, - говорит он, - которое контролировало наши тела, заставляло нас носить маски и говорило нам, кого мы можем целовать или трогать. Принятие фетиш-одежды в качестве моды можно интерпретировать как желание изменить эти отношения, вернуть себе контроль и показать им, кто на самом деле главный". (...) Призрак фетиш-моды стал частью нашего современного визуального вокабуляра, будь то наряды на WAP или Билли Айлиш на обложке мартовского Vogue. Гроувс считает, что постоянный контакт с такими предметами делает их менее шокирующими. "[Их] значение размывается", - говорит он, особо указывая на кожаную маску. "[Ее] переход из разряда фетиша к модному предмету, проведенный Вествуд в 1970-х годах, затем переосмысленный [модельером] Маржелой в 1990-х и теперь используемый Канье Уэстом, демонстрирует, [что] ее сила была ослаблена в результате ее нескончаемого распространения". "Тем не менее, Дженнифер Ричардс, преподаватель Королевского колледжа искусств, считает, что из ношения этой одежды вытекает важный месседж. "Эти предметы одежды позволили как преобразовать, так и расширить возможности, - говорит она. - Если мы вернемся к первоначальной теории Фрейда, то фетишизм - это про контроль. В то время, когда мы пытаемся быть более открытыми и прозрачными в вопросах секса, эта одежда может стать способом вернуть себе контроль". Источник: The Guardian