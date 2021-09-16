Португальское чудо: 85% вакцинированных против Covid

(...) "Из меня получился бы очень плохой политик. Нужно уметь постоянно вести переговоры. Я военный, а это требует умения принимать решения в стрессовой ситуации". Так невозмутимым тоном ответил на вопрос о своей возможной склонности к политике вице-адмирал Энрике де Гувейя-и-Мело. Этот 60-летний португальский морской офицер стал самой популярной фигурой в стране: в феврале он принял бразды правления "рабочей группы", отвечающей за координацию стратегии вакцинации и логистические операции по ее осуществлению. Результат: несмотря на хаотичное начало года, Португалия теперь является одной из самых передовых стран в мире. 85% из 10 млн португальцев получили одну дозу той или иной вакцины против Covid. И, по данным Главного управления здравоохранения, в конце месяца процент должен стать таким же для населения, получившего две дозы. В конце августа Энрике де Гувейя-и-Мело был награжден президентом республики Марсело Ребело де Соуза, который назвал его "человеком-оркестром большого успеха вакцинации", - пишет корреспондент Liberation в Мадриде Франсуа Мюссо.

(...) "Если верить генерального директору Главного управления здравоохранения Грасе Фрейтас, есть несколько факторов, объясняющих скорость и эффективность кампаний по вакцинации. "Следует также отметить, что Европа очень помогла нам в поставках вакцин", - добавила она в заявлении для португальской прессы. Под руководством вице-адмирала Энрике де Гувейя-и-Мело Главное управление здравоохранения и воинские контингенты прилагают все усилия для того, чтобы прививать не покладая рук. В конце мая уже открылась вакцинация для людей старше 40 лет; в конце июня - старше 30 лет", - говорится в статье.

(...) "Португальская эффективность объясняется и другими факторами: это сильная социальная сплоченность, вера большинства в институты, особенно в армию и службы здравоохранения, политический консенсус и фактическое отсутствие антипрививочного движения. Помогает также использование методов в американском стиле: например, мэрия Порту в конце июля прививала по 2 тыс. человек в день, при этом им даже не приходилось выходить из машины", - указывает Мюссо.

"В случае с Португалией поражает скорость вакцинации среди самых молодых, - подчеркивает обозреватель Жоау Мигель Таварес. - Я думаю, что им захотелось как можно быстрее обезопасить себя, чтобы поехать в отпуск и на пляжи".

(...) Министр здравоохранения Марта Темидо очень гордится успехами Португалии. "На самом деле, - объясняет она нам, - мы пожинаем плоды системы здравоохранения, основанной на первичной медико-санитарной помощи, на наличии медперсонала, всегда готового выехать в нужное место, на сотрудничестве муниципалитетов и их армии волонтеров. К тому же мы смогли опереться на программу всеобщей бесплатной вакцинации, которая проверена уже в течение 65 лет!"

(...) "Динамика такова, что правительство социалиста Антониу Кошта в последние дни заговорило об отмене ограничительных мер (культурные мероприятия, церемонии, свадьбы и т. д.), запланированной на октябрь, и о разрешении доступа в бары и ночные клубы при предъявлении санитарного пропуска или отрицательного теста, - указывает журналист. - В Генеральном управлении здравоохранения ГрасаФрейтас подтверждает значительное сокращение числа зараженных людей и тяжести случаев заболевания благодаря кампаниям по вакцинации, и только говорит, что осенью опасается вариантов, устойчивых к вакцинам: "Но мы продолжим прививать по максимуму, вплоть до мигрантов, легальных и нелегальных". А вице-адмирал пообещал, что публично снимет свою форму только тогда, когда "игра будет окончательно выиграна".