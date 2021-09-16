В России за два дня до выборов в Госдуму Коммунистическая партия набирает обороты благодаря "умному голосованию"

"В то время, когда вся несистемная оппозиция отстранена от выборов в Госдуму, сторонники Алексея Навального, который сам находится в тюрьме, призывают к массовому голосованию за российскую Коммунистическую партию, которая, скорее всего, сконцентрирует протестные голоса", - пишет журналист Liberation Эрик Ландаль.

(...) "Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ) никогда не отличалась воинственностью в борьбе против власти. Однако с точки зрения сторонников "умного голосования", у кандидатов-коммунистов есть другое преимущество. (...) Прежде всего, это шансы на победу: кандидаты от коммунистов представляют собой активистов, которые пиарятся на многообещающих экономических и социальных темах, зачастую они находятся в наилучшем положении для того, чтобы победить "Единую Россию". Из всех партий на "системной" политической арене российская Коммунистическая партия - единственная, которая не полностью подчиняется Кремлю", - говорится в статье.

"Сегодня это единственная реальная сила, способная воплотить протестное голосование, - считает политолог Татьяна Становая. - Все остальные партии являются марионетками, более или менее непосредственно контролируемыми президентской администрацией". И наоборот, КПРФ - это настоящая политическая партия, представленная по всей стране, с влиятельными региональными секциями, настоящим ядром активистов и сторонников и способностью создавать свои собственные политические элиты. "Это единственная организация, которая позволяет в России заниматься политикой легально и вне "Единой России", - настаивает Татьяна Становая. - А на национальном уровне ее отношения с Кремлем отличаются от других партий. Ее покладистость - это выбор. Партия разговаривает с властью, она ее выслушивает, ведет переговоры, но принимает собственные решения. Например, в связи с этими выборами КПРФ отказала Кремлю в предварительном утверждении ее избирательных списков".

(...) "Голосовать нужно не только по уму, но и по совести", - критиковал оппозиционер Владимир Кара-Мурза-младший в июле прошлого года, упрекая "умное голосование" за призыв голосовать за откровенно сталинистскую партию. Но "на самом деле в КПРФ почти нет настоящих коммунистов", - полагает Татьяна Становая. Помимо своего наследия, серпа и молота на своей эмблеме и своих лидеров, открыто разыгрывающих советскую ностальгию, на местах КПРФ проявляет большую широту взглядов", - пишет Libération.

(...) "Конечно, я коммунист", - утверждает Николай Бондаренко, один из самых ярких региональных представителей молодого поколения партии, депутат Саратовской областной думы, кандидат от КПРФ на выборах в Госдуму. Затем он добавляет: "Это означает прислушиваться к требованиям общества, а не к сверхбогатым, проводить кампании за равенство, бороться против репрессий и нападок на права людей". (...) В январе он участвовал в демонстрациях за освобождение Алексея Навального. В Москве его товарищ Валерий Рашкин неоднократно призывал к открытию парламентских расследований после антикоррупционных расследований, проведенных заключенным оппозиционером. Оба они были выдвинуты в среду как кандидаты "умного голосования". "Я поддерживаю все инициативы по мобилизации избирателей и применении санкций к власти", - комментирует Бондаренко. - И если люди разных убеждений, отличных от наших, призывают нас поддержать, то я очень рад".

(...) "Если КПРФ примется критиковать режим, работать с Навальным, это будет объявлением войны Путину и власти. В нынешних условиях нет никаких признаков того, что она выйдет победителем. Они добиваются успеха путем отказа от конфликта и сохранения нынешнего статус-кво: зачем им искать проблемы, когда они сейчас на подъеме? Если впоследствии они почувствуют, что власть ослабла и что у них есть возможность действовать, то они без колебаний перейдут к более активной оппозиции. Но на данный момент до этого очень далеко", - считает Татьяна Становая.