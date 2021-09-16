Новая книга рисует драматическую картину последних дней президентства Трампа

"Главный офицер США опасался, что президент, который проиграл на выборах и, по его мнению, имел слабое психическое здоровье, может спровоцировать военный конфликт, чтобы удержаться у власти. В связи с этими опасениями он даже звонил в Пекин", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"Председатель Объединенного комитета начальников штабов является самым высокопоставленным офицером в США и главным военным советником президента. В настоящее время им является генерал армии Марк Милли, который занял эту должность еще при Дональде Трампе в 2019 году", - поясняет журналист Петер Винклер.

"Книга журналистов Боба Вудворда и Боба Косты называется Peril ("Опасность"). Главные события, давшие название книге, происходили в окружении генерала Милли, как сообщают различные американские СМИ на основе предварительной публикации. Согласно информации, изложенной в книге, генерала Милли еще до выборов в ноябре 2020 года насторожили сообщения разведки, согласно которым в Китае росли опасения по поводу военного удара со стороны США. За ними, вероятно, стояло беспокойство по поводу того, что антикитайская риторика Дональда Трампа готовит почву для конфликта. Так Трамп мог бы попытаться создать образ уверенного главнокомандующего и избежать грозящего поражения на выборах перед лицом общего врага всех американцев".

"На тот момент Милли уже был обеспокоен вооружением Пекина и его все более агрессивным поведением, поскольку опасался, что из-за отсутствия налаженных каналов связи неверная оценка ситуации со стороны одной из двух держав может привести к серьезным последствиям. Поэтому, как говорится в книге, он связался по секретному каналу со своим китайским коллегой, начальником генерального штаба Ли Цзочэном, и заверил его, что США не нападут на Китай. Говорят, что он зашел так далеко, что пообещал Ли, ссылаясь на долгие личные отношения, предупредить его в случае предстоящих военных действий против Китая", - передает издание.

"Через два дня после того, как сторонники Трампа ворвались в Капитолий (...), Милли, согласно книге, позвонил снова. Ситуация в Вашингтоне неопределенная, сказал он своему собеседнику, но такова природа демократии, которая иногда выходит из-под контроля. На самом деле, говорил он, все находится под контролем, и ситуация на сто процентов безопасна".

"Однако, вопреки этим заверениям в адрес Пекина, у самого Милли сложилось впечатление, что поражение на выборах подорвало психическое здоровье Трампа, поскольку он упорствовал в совершенно необоснованном утверждении, что его лишили победы обманом. В этой связи Милли в тот же день созвал в Пентагоне совещание руководящих офицеров. Он ясно дал им понять, что хочет иметь право голоса в случае серьезных приказов - например, о ядерной атаке - независимо от того, кто отдаст приказ о таком нападении. Затем он попросил каждого участника совещания подтвердить, что они поняли его инструкции. Ранее, в телефонном разговоре со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси, он согласился с ней в том, что Трамп "уже давно сошел с ума", - говорится в статье.

"Если все действительно происходило так, как описывают Вудворд и Коста, то это настораживает по двум причинам. Во-первых, это подтвердило бы уже неоднократно звучавшее мнение о том, что лица, занимавшие руководящие посты в администрации Трампа, разделяли убеждение, что он психически не способен занимать пост, возможно, самого могущественного человека в мире. С другой стороны, тревожно то, что Милли - возможно, из благих побуждений - пытался обойти конституционный порядок и нарушить субординацию. Ведь здесь нет никаких "если" или "но": если американская демократия проталкивает опасного человека на вершину власти, то, конечно, не военные должны исправлять последствия", - пишет Neue Zürcher Zeitung.