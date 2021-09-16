Почему женщинам не нужно бояться бесплодия после вакцинации

"Говорят, что белки коронавируса и плаценты настолько похожи, что антитела, образующиеся после вакцинации, могут помешать беременности. Есть пять научных аргументов, говорящих против этого тезиса", - пишет немецкий журнал Der Spiegel.

1. Лишь небольшое совпадение белков

"Шиповидный белок коронавируса состоит из 1273 аминокислот, белок плаценты, называемый синцитин-1, состоит из 538 аминокислот. На самом деле, короткая последовательность аминокислот в этих белках похожа, но она не идентична: в шиповидном белке коронавируса она называется VVNQN, в синцитине-1 VVLQN. Это структурное сходство, составляющее около 0,75%, не означает, однако, что эти два белка, имеющих сложное и отличное друг от друга строение, также имеют и одинаковую внешнюю форму. При этом антитела распознают поверхностные структуры, а они редко состоят только из одной такой короткой цепочки", - поясняет издание.

(...)

2. Множество незначительных сходств в организме

"Это сходство не должно вызывать беспокойства и потому, что такие небольшие совпадения есть во всем организме, - отмечает Der Spiegel. - Так, один иммунолог поместил последовательность аминокислот шиповидного белка рядом с последовательностью аминокислот различных других белков человеческого организма и обнаружил множество совпадений с 4 или 5 идентичными аминокислотами подряд".

"Кроме того, и из медицинских исследований уже известен наглядный пример, который говорит против этого тезиса: терапевтическое антитело темелимаб, которое планируется использовать при аутоиммунных заболеваниях, таких как рассеянный склероз или диабет, распознает белок эндогенного вируса, который на 81% идентичен синцитину-1 из плаценты, пишут Удо Маркерт, руководитель лаборатории изучения плаценты в Университетской клинике Йены и президент Европейского общества репродуктивной иммунологии, и его коллега Эккехард Шлойснер, директор центра акушерства в Университетской клинике Йены и вице-президент Немецкого общества перинатальной медицины, в своем комментарии. Однако лабораторные исследования показали, что темелимаб практически не связывается с синцитином и, таким образом, не влияет на развитие и функцию плаценты".

3. Плохая доступность

"По словам Маркерта и Шлойснера, соответствующий участок аминокислотной последовательности синцитина-1 находится в плаценте под поверхностью. Поэтому даже если бы антитела перепутали эти два белка - что крайне маловероятно по причинам, описанным выше - они не смогли бы напрямую добраться до этой последовательности", - говорится в статье.

4. Вирус как образец

"Опыт пандемии также говорит против влияния мРНК-вакцин на фертильность. Причина состоит в том, что если бы антитела, вырабатываемые после вакцинации, воздействовали бы на синцитин-1, вырабатываемый в организме, то антитела, вырабатываемые после заражения, также были бы направлены против него. (...) Однако, учитывая, что к настоящему времени в мире было инфицировано более 225 млн человек, стало бы уже известно, что инфекция повышает риск бесплодия. Однако этого не произошло", - указывает издание.

"Аналогичная ситуация - со значительно меньшими цифрами - наблюдалась и в регистрационных исследованиях: в исследовании III фазы, проведенном компаниями Biontech и Pfizer, до начала исследования проводился тест на беременность. Кроме того, женщин-добровольцев попросили использовать контрацептивы по крайней мере до 28 дней после введения вакцины. Тем не менее, во время исследования забеременели 23 женщины: 12 в группе вакцинированных и 11 в группе плацебо".

5. Опыты на животных

"Прежде чем вводить вакцину беременным женщинам в рамках исследований о допуске препарата, в дополнение к результатам клинических исследований на взрослых необходимо проследить его влияние на репродуктивную способность в экспериментах на животных. Для этого вакцину Comirnaty компании Biontech ученые ввели 44 самкам крыс за 21 и 14 дней до спаривания и на 9 и 20 день беременности. Исследователи из компании Biontech не нашли никаких доказательств того, что вакцина повлияла на фертильность, яичники или матку. Вакцинация также не повлияла на беременность, выживаемость новорожденных детенышей или их физическое развитие".

Что касается сообщений о влиянии вакцинации на менструальный цикл, то, как пишет издание, эта взаимосвязь пока не доказана и не опровергнута. "В настоящее время исследователи предполагают, что нарушения менструального цикла, если их причиной является вакцинация, носят временный характер, и гормональный баланс восстанавливается через несколько циклов", - пишет Der Spiegel.