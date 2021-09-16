Революция удаленной работы: 1 из 6 готов уволиться, если ему не разрешат продолжить работать из дома

"Является ли работа из дома в настоящий момент краеугольным камнем в отношениях между вами и вашей нынешней работой? Вы не одиноки. Как показывает новое исследование, связанные с пандемией локдауны, которые подтолкнули многие компании к переходу на удаленную работу, приводят к тому, что сотрудники меняют пункты, вносимые в списки обязательных требований к работе. Сейчас почти 6 из 10 человек (58%) говорят, что хотят иметь полностью удаленную работу", - сообщает StudyFinds.

"Опрос FlexJobs, в котором приняли участие более 4600 человек, также показал, что 39% предпочитают "гибридную" работу, которая позволяет им работать и дома, и в офисе. Между тем, только 3% респондентов хотят вернуться в офис на полную ставку после пандемии", - говорится в статье.

"Несмотря на стремительно растущую популярность работы из дома, по данным опроса, 42% респондентов заявили, что их нынешние работодатели требуют от них вернуться к работе с личной явкой. Только 27% позволяют сотрудникам переключаться на гибридный график, а 17% ведут свой бизнес на полностью удаленной основе. Это приводит к тому, что многие работники, столкнувшись с перспективой вернуться в офис с полной явкой, принимают поразительное решение. 44 % респондентов знают как минимум одного человека, который уже уволился или планирует уволиться, потому что начальник требует от них возобновить работу в офисе", - сообщает издание.

"Более того, 29% говорят, что в настоящее время ищут новую работу, позволяющую работать удаленно. Еще 17% уволились бы с нынешней работы, если бы она не предлагала какую-либо форму удаленной работы", - добавляет газета.

"Исследователи обнаружили, что каждый пятый отказался бы от части своего отпуска, если бы это означало, что он сможет работать из дома. Каждый четвертый утверждает, что готов получать до 20% меньше, чтобы работать из дома при желании. Что касается того, почему люди избегают офисной жизни, половина опрошенных утверждает, что работа из дома снижает стресс, связанный с дорогой, а 47% считают, что это означает, что у них будет больше времени для семьи. В связи с тем, что из-за Covid офисы закрылись на месяцы, 43% считает, что удаленная работа снижает их подверженность болезням", - говорится в публикации.

"Однако самое большое преимущество удаленной работы - это то, что она делает для людей в умственном отношении. Ошеломляющая цифра - 81% людей - согласны с тем, что главное преимущество удаленной работы - это ее выгода для баланса между работой и личной жизнью. 7 из 10 добавляют, что это также улучшает их психическое здоровье", - отмечается в статье. (...)