Окажется ли Путин в изоляции?

В последние дни дела у российского президента Владимира Путина "идут не очень хорошо: сначала в самой России прошли крупнейшие за последние годы протесты, которые, по всей видимости, заставили Кремль понервничать. А теперь его же союз с сирийским деспотом Асадом, совершившим газовую атаку на Хан-Шейхун, еще сильнее подталкивает Путина к международной изоляции", пишет немецкий таблоид Bild.

Так, швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung комментирует визит госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву следующим образом: "Ледяная атмосфера во время визита Тиллерсона подчеркивает условный конец российской мечты о друге в Белом доме". Несмотря на многочисленные успехи, в том числе присоединение Крыма, Путин, приходит к выводу газета, "добился лишь роста изоляции России": "Равнодушное обращение со стороны США и ультимативное требование разорвать отношения с Асадом стали болезненными признаками того, что российская политика провалилась".

Как отмечает Bild, особенно горько для Путина то, что "Дональд Трамп, победе которого над кандидатом от демократов Хиллари Клинтон так неприкрыто радовались в Москве, оказался твердым орешком, который сейчас в отличие от предвыборной кампании не испытывает никаких симпатий к России". Не так давно Трамп даже сказал, что отношения с РФ достигли "исторического минимума".

Более того, блокируя в Совбезе ООН предложенную США, Великобританией и Францией резолюцию по Сирии, осуждающую газовую атаку и требующую международного расследования, Россия "еще сильнее углубляет пропасть с крупнейшими европейскими странами".

В Париже, как отмечает издание, были шокированы позицией России и выразили сожаление тем, что "Россия ради защиты своего союзника Асада выступает против расследований по Сирии". Раскритиковал позицию России и министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль. "Мы должны ясно дать понять, что мировое сообщество не позволит применять подобное оружие", - заявил глава германского МИДа.

Так есть ли путь, способный вывести из этого тупика? Российская газета "Московский комсомолец" отвечает на этот вопрос утвердительно: "Мы наконец-то должны начать разговаривать друг с другом, причем не по телефону или мегафону. Диалог из оскорблений редко приводит к обоюдному пониманию". А поскольку сейчас, как подчеркивает Bild, ни один из высокопоставленных представителей США не готов рисковать своей карьерой из-за контактов с Москвой, то остается всего одно решение, а именно - реальная встреча между Путиным и Трампом.

Однако, как подчеркивает испанская газета El País, кто выйдет победителем в этом конфликте, на данный момент не ясно: "Не существует никаких сомнений в том, что Путин после 17 лет нахождения у власти в России, да еще и обладая всеми российскими ресурсами власти, включая военных и СМИ, является более опытным лидером, против которого у Трампа, который очень любит импровизировать, практически нет шансов".

Между тем сам Трамп на выходных своим постом в Twitter послал небольшой сигнал разрядки. "У России и США все сложится хорошо, - написал Трамп. - В свое время все одумаются, и наступит устойчивый мир".