"Трамп посылает суда, но у него нет стратегии. В борьбе с Пхеньяном необходимы русские и китайцы"

"Я тоже рукоплещу идее, что Америка должна действовать, а не оставлять простор для действий Путину. Но на этот раз я аплодирую одной рукой", - заявил американский писатель и политолог Пол Берман в интервью Вивиане Мацца из итальянской газеты Corriere della Sera.

"Военные действия имеют смысл только тогда, когда они проводятся в рамках более широкой стратегии, но нет ощущения, что таковая существует", - сказал Берман. - Складывается впечатление, что в Вашингтоне царит хаос. Кажется, будто у госсекретаря Рекса Тиллерсона три различных внешних политики, у представителя в ООН Никки Хейли - четвертая, затем есть внешняя политика Джареда Кушнера, зятя Трампа, еще одна политика - его дочери Иванки, и, наконец, курс генералов: министра оборона Мэттиса и советника по национальной безопасности Макмастера. Есть еще и сам Трамп".

Демонстрация силы Северной Кореей может подтолкнуть Китай к давлению на Пхеньян для достижения политического решения? - спросила журналистка. "Это похоже на игру в кости: может иметь положительные последствия, а может - катастрофические, - ответил Берман. - Для настоящей политики, направленной на то, чтобы остановить Северную Корею, потребовались бы совместные действия США, Китая, Японии и России, но нет оснований полагать, что это обсуждается. Не думаю, что Трамп находится в той позиции, чтобы оказывать давление на Китай".

"У Трампа нет политики, он не знает, что он думает, и меняет мнение, - полагает эксперт. - И на фоне этой путаницы он направил флот. Театральные проявления силы без политической логики - слабы. Это можно сказать и применительно к рейду в Сирии, и применительно к бомбе против ИГИЛ* в Афганистане".

Берман считает, что в Сирии США "должны противостоять двум силам - ИГИЛ* и Асаду, и "необходимо добиться консенсуса среди союзников, чтобы вести длинную и сложную кампанию". "Необходима поддержка институтов НАТО или что-то подобное, - уверен эксперт, - но ранее Трамп высказывал сомнения насчет Североатлантического альянса, хотя Франция и остальные сражаются с ИГИЛ*".

"Я думал, что стратегией Трампа было заключить союз с Путиным, чтобы тот сделал всю работу, - заявил политолог. - По-моему, это безумный план, направленный на саморазрушение: Путин может только все ухудшить. Но это хотя бы была стратегия, а сейчас ее нет вообще".

"Мы запустили 59 ракет по Сирии, и чего мы добились? - задается вопросом Берман. - Вывели из строя два десятка самолетов, которые Путин может заменить. Они убедили Асада прекратить? Нисколько", - заключил эксперт.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ.