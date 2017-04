17 апреля 2017 г. Кэйси Мичел | The Daily Beast Нет, Америка не разрушила российскую демократию "Если послушать американские агентства, являющиеся сторонниками конспиративных теорий, или крайне левых, недавнее российское вмешательство в выборах в США - просто ответная реакция на явную роль Вашингтона в московских выборах 1996 года. Тогда занимавший президентский пост Борис Ельцин разбил невразумительного Геннадия Зюганова во втором туре - предположительно, благодаря американскому вмешательству", - сообщает Кэйси Мичел в The Daily Beast. "Этот нарратив как таковой, по-видимому, произрастает из обложки журнала Time 1996 года. На ней был изображен опухший Ельцин с американским флагом в руке, а заголовок, который нельзя было не заметить, гласил: "YANKS TO THE RESCUE" ("Янки спешат на помощь"). В статье, сосредоточенной на усилиях трио консультантов с Западного побережья Америки - Джорджа Гортона, Джозефа Шумейта и Ричарда Дреснера (все они были близки к бывшему губернатору Калифорнии Питу Уилсону), - эти трое изображены как якобы необходимые условия переизбрания Ельцина. В припадке высокомерия один из консультантов описал свою работу как "чисто образовательную, ликбез по ведению кампании", - говорится в статье. "Эта обложка и этот угол зрения были слишком хороши, чтобы их обошли вниманием хнычущие крайне левые сайты, ищущие оправданий для российской хакерской кампании", - полагает автор. "Разумеется, ни для кого не было секретом, что в 1996 году Вашингтон предпочитал Ельцина Зюганову", - утверждает Мичел. Так, президент Билл Клинтон сказал заместителю государственного секретаря Строубу Тэлботту, что, за исключением номинационной речи, США "должны пройти весь путь, чтобы помочь во всех остальных отношениях". Чтобы повысить шансы Ельцина на победу, Вашингтон поддержал предоставление России Международным валютным фондом ссуды на 10,2 млрд долларов. "Поддержки США хватило на то, чтобы попасть в новую базу данных научного сотрудника Университета Карнеги-Меллон Дова Левина по вмешательствам в выборы, возглавляемым Вашингтоном и Москвой", - указывает журналистка. "Однако идея о том, что усилия Вашингтона в 1996 году сопоставимы по форме или манере с российской кампанией 2016 года, - не просто плохое знание истории. Это риторическая тактика, которая, намеренно или нет, подсекает масштаб кремлевского нападения на основы американской демократии, - говорится в статье. - Усилия Клинтона, в частности, были не больше, чем попытка Обамы повлиять на голосование по поводу "Брекзита" в 2016 году. Только самые суровые утверждают, что Обама "вмешался" в выход Великобритании из Европейского союза". "Также для тех, кто следил за ходом российских выборов 1996 года, идея о том, что американские консультанты повлияли на окончательное голосование - или что они сыграли существенную роль в кампании Ельцина, - выглядит столь же фарсовой, как идея о том, что президентские выборы 2018 года в Москве будут свободными или справедливыми", - указывает Мичел. "Ясное дело, выборы 1996 года были для многих в России чем-то вроде фаустовской сделки, "моментом первородного греха", как написал Леонид Бершидский из Bloomberg. И Ельцин через несколько лет уступил дорогу человеку, который до сих пор надежно держится в Кремле почти 20 лет спустя. Однако, вопреки тому, что думает крайне левая периферия, американские консультанты не вернули Ельцина к власти. Не они породили и российского лидера, который в 2016 году надзирал над крупнейшими до сих пор усилиями Москвы повлиять на американские выборы", - заключает автор. Источник: The Daily Beast