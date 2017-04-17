Это катастрофа для Запада: Эрдоган присоединился к Путину в качестве еще одного авторитарного лидера на восточной границе Европы

"Решение турецких избирателей наделить беспрецедентными новыми полномочиями авторитарного президента Реджепа Тайипа Эрдогана и превратить страну в выборную диктатуру - это катастрофа для Запада", - пишет известный английский журналист Оуэн Мэттьюз в британском издании The Daily Mail. По словам автора, Эрдоган "фактически присоединился к российскому лидеру Владимиру Путину в качестве нового авторитарного лидера на восточной границе Европы".

"Это ознаменовало эпохальный провал ЕС, который годами принимал участие в переговорах, направленных на то, чтобы подтолкнуть Турцию к вступлению в Евросоюз, - а в результате наблюдает, как страна вновь скатывается в пучину репрессий и авторитарности", - считает журналист.

"Это также является катастрофой для глобальной стабильности, - продолжает автор. - Если и Турции не удается стать функционирующей демократией, то на что тогда можно надеяться в остальном регионе? Так же, как Владимир Путин в России, Эрдоган воспользовался национальной безопасностью в качестве оправдания жестких мер не только против террористов, но и против свободы слова и политических оппонентов", - говорится в статье.

Президент Турции, по мнению Мэттьюза, "поддерживает свою популярность благодаря жесткому контролю СМИ. И хотя он не полностью перекрыл кислород радиостанциям и телевидению, в отличие от своего российского друга и союзника, турецкие суды с успехом прикрыли множество оппозиционных газет и телеканалов".

"Предупреждения о хаосе и обещания вернуть национальное величие - это общие темы Эрдогана и Путина", - говорится в статье. Однако, пишет автор, "в то время как имперское видение Эрдогана нашло положительный отклик у его внутренней аудитории, его агрессивность сделала неизбежной его столкновение с Европой". Хотя Турция все еще является официальным кандидатом на вступление в Европейский союз, "Эрдоган достиг большей политической популярности, ссорясь с Брюсселем, а не стремясь к тому, чтобы протолкнуть реформы, необходимые для членства" в ЕС.

"Эрдоган может регулировать поток мигрантов по своему капризу - поэтому он припер Европу к стенке, и вот почему ЕС предложил туркам возможность безвизового въезда в Европу в обмен на то, что Турция заблокирует попытки мигрантов переплыть через Эгейское море", - объясняет Мэттьюз.

"Европейские лидеры - даже обыкновенно прямолинейная Меркель, которая не колебалась перед экономическим ущербом Германии из-за ввода радикальных экономических санкций против Путина после аннексии Крыма в 2014 году, - хранили позорное молчание насчет нарушений прав человека при Эрдогане", - пишет автор. По его мнению, "просто-напросто угроза нового притока мигрантов слишком токсична для них в политическом плане, равно как и риск спровоцировать новую волну антиевропейских настроений на континенте - от Франции до Венгрии, - способную потопить и весь ЕС".

"На одном из своих последних митингов Эрдоган сказал, что внушительное голосование "за" будет "уроком Западу", - пишет Мэттьюз в заключение. - Это и в самом деле очень позорный урок того, как Запад коллективно не смог предотвратить возвращение самой процветающей, демократичной и плюралистичной страны исламского мира к деспотизму".